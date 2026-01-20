Почему кот сидит на предметах, которыми пользуется хозяин: ветеринары назвали 4 причины

Кошки могут выбрать местом для своего отдыха книгу или ноутбук, когда вы работаете.

В соцсетях есть немало видео, на которых люди пытаются работать за компьютером или читать книгу, а их кошка пытается использовать эти предметы как место для отдыха, пишет Catster.

Ветеринары перечислили 4 возможные причины, почему кошка предпочитает сидеть на предметах, которыми пользуется хозяин, а не выбирает другое место в доме:

1. Ищут запах хозяина

Видео дня

У кошек мощный нюх, который примерно в 14 раз чувствительнее человеческого. Именно поэтому кошки полагаются на свой нюх, исследуя свое окружение.

Когда ваша кошка садится на что-то, чем вы пользуетесь, это может быть потому, что запах на вещах, которыми вы сейчас пользуетесь, сильнее. Для домашнего любимца это счастливое, уютное место.

Поэтому, объясняют эксперты, если животное выбирает предмет, которым вы пользуетесь и который пахнет вами, вероятно, оно хочет чувствовать себя в безопасности.

2. Кошка защищает свою территорию

Поскольку кошки имеют пахучие железы на лапах и лице, они могут лазить и тереться о все, что хотят пометить. Они оставляют на таких вещах свои феромоны, чтобы обозначить их как свою территорию и заявить о своем праве на них.

По этой причине эти вещи имеют для них знакомый и успокаивающий запах. Соответственно, они считают этот предмет безопасным. Со временем запах исчезает, тогда кошка продолжает метить, чтобы чувствовать себя в безопасности и дать другим кошкам понять, что эта вещь, как и хозяин, принадлежат ей.

3. Кошка хочет получить внимание хозяина

Пушистик не хочет делить вас с другими вещами, поэтому намеренно забирается на ваш компьютер или книгу. Это не случайность, что они в конечном итоге оказываются на том, к чему вы прикасаетесь или на что смотрите.

Таким образом кошка дает понять хозяину, что его внимание должно быть сосредоточено на ней, а не на предмете, которым вы пользуетесь в данный момент.

4. Теплое место для отдыха

Когда вы держите в руках какие-то предметы, например ноутбук, их поверхность нагревается. Ваша кошка считает эти предметы идеальным местом, чтобы согреться и отдохнуть.

Другие интересные факты о кошках

Ранее УНИАН сообщал, что кошки любят, когда им чешут щеки. Ветеринары перечислили 4 причины, почему пушистикам нравится такое проявление внимания.

Также мы писали, что хотя ветеринары считают, что кошки не умеют планировать месть, но они могут обижаться. Поэтому эксперты дали совет, как владельцу извиниться перед кошкой.

Вас также могут заинтересовать новости: