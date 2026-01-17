Почему кошки любят, когда им чешут щеки: ветеринары назвали 4 причины

Кошки любят, когда им чешут щеки, потому что это связано с их природными инстинктами.

Кошки – загадочные существа, и их поведение часто может быть непонятным для людей. Одним из интересных действий является то, что они трутся щеками о людей и предметы. Еще они очень любят, когда им чешут щеки. Ветеринары перечислили интересные причины, почему кошки сходят с ума от такой ласки, пишет Catster.

Издание отметило, что ответ на этот вопрос связан с природными инстинктами кошек. Эксперты перечислили 4 причины, почему кошки любят, чтобы им чесали щеки:

1. Помечают свою территорию

Видео дня

Кошки используют пахучие железы в щеках, чтобы обозначать свою территорию. Когда кошки трутся о людей или предметы, они помечают их своей "пахучей подписью".

Животные делают это даже если вы не отвечаете им взаимностью, поглаживая их в ответ.

2. Комфорт и любовь

Поглаживание щек кота – это что-то вроде объятий. Это может успокаивать кота и давать ему чувство безопасности. Многие кошки также любят, когда их хозяева поглаживают их по щекам в знак любви. Это также способ кошек проявлять свою любовь, позволяя хозяевам прикасаться к ним.

3. Исследование

Поглаживание щек также может быть для кошек формой исследования. Хотя это не означает, что вы должны поглаживать их щеки, кошки могут тереться щеками о людей или предметы, чтобы узнать о них больше.

4. Ухаживают за собой или чешутся

У кошек есть железы вокруг морды, которые выделяют запахи, когда их расчесывают или гладят. Это один из способов, которым кошки естественно ухаживают за собой, и именно поэтому им это так нравится!

Однако кошкам старшего возраста или тем, которые имеют избыточный вес или пониженную подвижность, может быть трудно чесать лицо. Поэтому они могут хотеть, чтобы вы чесали их щеки, чтобы ухаживать за ними или облегчить зуд.

Поэтому еще одна из причин, почему кошки трутся щеками о предметы, это желание поддерживать себя в чистоте, вытирая излишки жира и грязи.

Также эксперты посоветовали, как чесать щеки кота, чтобы это было безопасно:

Лучше не делать это острыми ногтями;

Начните с подушечек пальцев и используйте легкое давление;

Не давите и не толкайте лицо животного;

Двигайте пальцами небольшими кругами вокруг их щек, а не просто потирайте вверх и вниз;

Следите за реакцией кошки, чтобы понять, как она хочет, чтобы ее чесали. Если кошка отстраняется, тогда стоит прекратить действие.

Другие интересные факты о кошках

Ранее УНИАН сообщал, что ветеринар Мая Платиса поделилась, как правильно извиняться перед котом, если вы, например, случайно придавили хвост и видите его расстроенное выражение мордочки.

Также мы писали, что считается, что кошки стойко переносят непогоду и выдерживают морозы зимой. Эксперты ответили, стоит ли дополнительно защищать кошку от холода и какая температура для нее наиболее комфортна.

Вас также могут заинтересовать новости: