Масштабы глубоководных коралловых рифов только начинают открываться.

На километровой глубине в океане морское дно выглядит совсем иначе, чем яркие коралловые рифы, знакомые большинству людей. Солнечный свет не достигает такой глубины. Вода холодная и темная. Однако коралловые рифы там все еще растут, медленно образуя большие структуры, которые могут существовать веками и поддерживать жизнь многих морских видов, пишет Earth.com.

Ученые знают об этих глубоководных рифах уже много лет, но океаническое дно было трудно исследовать. Недавно усовершенствованные инструменты картографирования и роботизированные транспортные средства позволили исследователям увидеть, насколько обширными могут быть эти экосистемы. Одно из самых удивительных открытий было сделано в глубоких водах у берегов Аргентины.

Скрытый коралловый мир

Недавно исследователи начали картографировать участки морского дна у побережья Аргентины и быстро поняли, что там есть что-то необычное. Структуры, с которыми они столкнулись, простирались далеко за пределы ожиданий ученых.

"Сейчас мы считаем, что в Аргентине расположена одна из крупнейших рифовых систем на земле. То, о существовании чего мы еще год назад не знали, теперь оказалось одной из крупнейших холодноводных коралловых экосистем на планете", – сказал профессор Эрик Кордес из Университета Темпл.

Кордес и кандидат наук Морган Уилл участвуют в исследовательской работе стоимостью 1,5 миллиона долларов в рамках платформы ускорения исследований и разработок кораллов G20, известной как CORDAP. Проект объединяет исследователей из Колледжа науки и технологий Темпл, Университета Буэнос-Айреса и Аргентинского музея естественных наук. Миссия команды заключается в обнаружении, изучении и восстановлении холодноводных коралловых рифов, растущих глубоко в Атлантике у побережья Аргентины.

Исследование темного морского дна

Исследовательская группа работает в месте, куда люди не могут напрямую добраться. Во время круиза в декабре и январе Уилл также путешествовал на борту исследовательского судна R/V Falkor Института океана Шмидта, чтобы изучать морское дно. Вместо дайверов команда использовала дистанционно управляемый аппарат под названием SuBastian. Роботизированный аппарат спускается на дно океана и передает видео и данные обратно на корабль, находящийся выше. Это позволяет ученым исследовать ландшафты, расположенные на глубине нескольких сотен метров под водой, и находить коралловые образования и другие глубоководные среды обитания, такие как холодные источники, где природные газы медленно вытекают из океанского дна.

Когда-то ученые считали, что холодноводные рифы встречаются редко и разбросаны. Это мнение быстро меняется.

"Последние оценки показывают, что холодноводные коралловые рифы занимают примерно вдвое большую площадь, чем мелководные коралловые рифы (такие как Большой Барьерный риф)", – сказал Кордес.

Жизнь, построенная медленно растущими кораллами

Один из видов кораллов, привлекающих внимание в водах Аргентины, – это Bathelia candida. Эти кораллы образуют большие курганы, которые служат домом для многих морских видов. Ученые знали о существовании рифов Bathelia в некоторых частях глубокого океана Южной Америки. Чего они не ожидали, так это масштаба структур, обнаруженных у побережья Аргентины.

Холодноводные кораллы растут чрезвычайно медленно. Некоторые колонии развиваются в течение сотен лет, образуя жесткие скелеты, которые создают укрытие для рыб, крабов и других морских обитателей. Эти рифы становятся очагами биоразнообразия в бедной среде.

Они также играют определенную роль в глобальных океанических процессах. Холодноводные коралловые экосистемы помогают поглощать углерод и перемещать питательные вещества из глубокого океана в поверхностные воды, что поддерживает производство пищи в морских экосистемах.

"Самые продуктивные рыболовные промыслы в мире находятся в местах, где происходит подъем глубоководных питательных веществ. Мы узнаем, что многие из этих питательных веществ поступают из этих холодноводных коралловых рифов", – сказал Кордес.

Проблема восстановления глубоководных рифов

Поиск этих рифов – это лишь часть работы. Многие из них уже пострадали от рыболовных тралов, нефтегазовой деятельности, а также обломков, опускающихся с поверхности. Чтобы понять состояние этих экосистем, исследователям сначала нужно знать, как выглядит нетронутый риф.

Восстановление этих сред обитания – это вызов, который ученые почти не пытались решить. В отличие от мелководных коралловых рифов, которые изучаются десятилетиями, методы глубоководного восстановления все еще находятся на начальной стадии.

"Проблема в глубоководных районах заключается в том, что восстановление рифов на самом деле никогда раньше не проводилось", – сказал Кордес.

Исследователи экспериментируют с креативными способами помочь поврежденным рифам восстановиться. Одна из идей предполагает создание искусственных коралловых скелетов из цемента, смешанного с измельченным коралловым песком.

Эти сооружения размещаются на морском дне, чтобы имитировать твердые поверхности, которые личинки кораллов предпочитают при оседании и росте. Со временем ученые надеются, что они привлекут морских обитателей и помогут восстановить рифовые сообщества.

Глобальные изменения в океане

Напомним, что в прошлом году впервые за долгое время наблюдений ученые не зафиксировали привычного явления в Панамском заливе – так называемого апевелинга. Это явление, когда холодная вода поднимается с глубин, неся питательные вещества и кислород. Такой обмен поддерживает рыбохозяйства, морских хищников и даже коралловые рифы.

Наиболее вероятной причиной изменений, по мнению ученых, стало отсутствие сильных пассатов. Именно они отталкивают теплую воду от побережья, освобождая пространство для подъема холодных масс из глубин.

