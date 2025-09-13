Из-за изменений климата холодная, насыщенная кислородом и питательными веществами вода, не пришла в залив из глубин океана.

Каждый год между январем и апрелем в Панамском заливе из глубины океана поднимается холодная, богатая питательными веществами вода. Она поддерживает рыболовные хозяйства, морских хищников и даже коралловые рифы. Но в этом году ученые не зафиксировали привычного движения холодных масс воды, пишет The New York Times.

Издание приводит комментарий Ральфа Шибеля, палеоокеанографа из Института химии имени Макса Планка, по словам которого подобного исчезновения холодного пятна за все время наблюдений еще не было. Вода, которая обычно на 10 градусов Цельсия холоднее поверхностных слоев, не поднялась из глубин и не принесла питательных веществ.

В статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследователи объясняют, что наиболее вероятной причиной стало отсутствие сильных пассатов. Именно они отталкивают теплую воду от побережья, освобождая пространство для подъема холодных масс из глубин. В этом году пассаты оказались вчетверо слабее нормы и продолжались всего несколько недель.

Стивен Патон из Смитсоновского тропического исследовательского института отмечает: данные мониторинга подтверждают, что апвеллинг происходил ежегодно по крайней мере в течение 40 лет.

"Мы можем очень четко сказать: произошло что-то необычное, что требует нашего внимания", - сказал он.

Ученые не исключают, что влияние на пассаты имели глобальные климатические процессы. Среди возможных факторов называют фазу Ла-Нинья в Тихом океане и аномально высокие температуры поверхности моря. В то же время окончательные выводы требуют дополнительных исследований.

Исчезновение холодного пятна, предупреждает морской эколог Эндрю Селлерс, может подорвать всю пищевую сеть региона. Без апвелинга под угрозой оказывается рыбная промышленность Панамы, а также жизнь дельфинов, китов и других крупных морских обитателей.

Не менее опасен риск для коралловых рифов. Холодные апвеллинговые воды создают для них естественную защиту от перегрева. "Без этой передышки кораллы могут быстрее потерять способность переживать волны жары", - объясняет профессор морских наук Ричард Аронсон. Массовое обесцвечивание рифов уже стало глобальной проблемой, и Панама пока имела уникальный буфер.

Вернется ли холодное пятно в последующие годы, остается загадкой. Но ученые предупреждают: если подобные сбои будут повторяться, это станет серьезным сигналом об изменениях климатических механизмов во всем мире.

