Крупные, но простые в уходе: садоводы назвали 6 растений, которые легко выращивать дома

Некоторые комнатные растения требуют тщательного ухода. Многим кажется, что чем больше комнатное растение, тем больше усилий нужно приложить для него, однако это не всегда так. Как пишет Real Simple, существует много крупных, но неприхотливых растений, которые имеют огромные листья, высокие стебли и эффектное цветение.

Мадагаскарская драцена

Это растение может вырастать до 2,4 метра в высоту.

"Мне нравится, как это растение легко приспосабливается к условиям помещения. В вегетационный период поливайте раз в неделю или раз в две недели, давая почве просохнуть между поливами, а зимой поливайте экономно, давая почве полностью просохнуть между поливами", - подчеркнул основатель Maryo Succulents из Palmstreet Эрнан Моралес.

Также специалисты советуют разместить растение в месте с ярким непрямым светом, чтобы оптимизировать рост и использование пространства в помещении. Кроме того, стоит обрезать сильно поврежденные или увядшие листья, чтобы перенаправить энергию на здоровый рост.

Змеевидное растение

Это замечательное растение, которое почти не требует вашего внимания на протяжении всей своей жизни, однако не стоит забывать поливать его время от времени.

"Змеевидное растение мгновенно добавляет объема любому помещению. Его мечевидные листья делают его идеальным для узких помещений, а само растение хорошо переносит как недостаточное освещение, так и нерегулярный уход. Оно прекрасно себя чувствует даже без особого внимания и отлично вписывается в современные интерьеры", - отмечает владелица компании Perennial Professionals, Inc Дайан Смит.

Также специалисты рекомендуют посадить ее в хорошо дренированную почву и избегать частого полива.

Пальма Кентия

Пальма Кентия имеет мягкую и пышную листву, а также достигает впечатляющих размеров - до 3 метров в высоту и 90 см в ширину.

"Она очень популярна благодаря своему вертикальному виду и общей выносливости, и при надлежащем уходе может процветать десятилетиями. Размещение пальмы у окна с рассеянным светом, избегая при этом прямого солнечного света в помещении, позволяет сохранить ее здоровой, не повреждая листья", - заверил Моралес.

Монстера

Это растение имеет пышную, блестящую зеленую листву с очаровательными разрезами и отверстиями.

"Она имеет действительно эффектный и экзотический вид и может вырасти в очень впечатляющее комнатное растение, если ей предоставить достаточно пространства. Если у вас есть место, она станет прекрасным акцентным растением. Мое любимое место для них - гостиная, но они также прекрасно подходят для офиса или спальни. Хотя эти растения выглядят довольно эффектно, они также являются одними из самых неприхотливых растений, которые вы можете найти", - подчеркнула Лорен Тейлор, профессиональный ландшафтный дизайнер, садовод и основатель The Soothing Company.

Пальма "Маджести"

Это растение вырастает примерно от 1,5 до 3 метров в высоту и может достигать 2,4 метра в длину. Однако оно растет медленно - примерно 30 сантиметров в год.

"Крупные растения, такие как маджести, могут значительно добавить высоты помещению и прекрасно подходят для заполнения пустого угла, где требуется высокое растение. Оно предпочитает яркое или среднее освещение, а почва должна быть от слегка сухой до влажной. Незначительное переувлажнение не является проблемой, но лучше держать почву немного более сухой", - добавляет Смит.

Замиокулькас

Это растение выглядит великолепно благодаря своим глянцевым темно-зеленым листьям и скульптурным кронам.

"Это растение прекрасно чувствует себя как в слабом, так и в ярком непрямом свете и может неделями обходиться без полива. Оно идеально подходит для темных уголков, офисов и для тех, кто склонен забывать поливать растения", - отмечает эксперт.

