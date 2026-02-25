Если вы не сторонник покупной химии, всегда найдется несколько альтернативных вариантов, чем подкормить комнатные цветы.

Комнатные растения – это не просто еще один предмет интерьера. Для многих их разведение – полноценное хобби. Вариантов того, что можно посадить в доме, довольно много. Однако чтобы цветок не превратился в желтое нечто, за ним нужно правильно ухаживать. УНИАН расскажет, что нужно делать, чтобы комнатные растения быстро росли и радовали глаз как можно дольше.

Чем подкормить комнатные цветы, чтобы они хорошо росли – копеечный метод

Комнатные растения и взаимодействие с ними может снижать психологический и физиологический стресс. Это научно доказанный факт. В одном из исследований, опубликованном в Journal of Physiological Anthropology, ученые выяснили, что работа с растениями подавляет активность симпатической нервной системы и снижает кровяное давление. Не удивительно, что для многих покопаться в земле с цветами – это своего рода медитация.

И у садоводов есть один секретный метод, который помогает ускорить рост цветов. Он безопасен и доступен абсолютно каждому.

Рассказываем, как приготовить стимулятор роста для комнатных растений своими руками. В стакан воды комнатной температуры добавьте несколько капель аптечной перекиси водорода. Это копеечное средство поможет улучшить насыщение почвы кислородом. Как следствие – корни растения развиваются активнее.

Подойдет этот метод для орхидей, фиалок и пеларгоний. Чтобы цветок хорошо рос, достаточно использовать такое удобрение раз в две недели.

Чем подкормить комнатные цветы в домашних условиях – приемы опытных хозяек

Если вы не сторонник покупной химии, всегда найдется несколько альтернативных вариантов, чем подкормить комнатные цветы, чтобы цвели пышно и долго.

К примеру, можете использовать сахар. Все растения любят глюкозу, поэтому попробуйте растворить 1 чайную ложку сахара в стакане воды и удобрять средством цветы раз в месяц. Особенно хорош этот метод для суккулентов и фикусов.

Также в арсенале опытных хозяек есть "калийная бомба". Приготовить удобрение можно из банановой кожуры. Нарежьте ее, залейте водой и оставьте на сутки настояться. Процедите полученное средство, после чего полейте им цветы. Такой метод подойдет для бегоний, цикламен и роз.

Богатый минеральный комплекс не за все деньги мира можно получить и из древесной золы. Вам нужно развести в литре воды 1 столовую ложку золы и оставить на неделю, периодически помешивая. Это средство отлично раскисляет почву и работает как антисептик. Однако оно не подойдет для азалий и гортензий, которые любят кислую почву.

Мощным стимулятором роста для домашних растений является и янтарная кислота. Растворите 1 таблетку в литре воды – полученным средством можно опрыскивать листья или же поливать цветок под корень.

Что ж, теперь вы знаете, чем подкормить комнатные цветы, чтобы они хорошо росли. Но важно проговорить несколько нюансов.

Во-первых, подкармливать растения можно только по влажной земле, чтобы не сжечь корни.

Во-вторых, стоит помнить о так называемой зимней спячке растений, которая длится с ноября по февраль. Лишние удобрения только навредят вашим цветам.

В-третьих, нельзя подкармливать больные растения. Сначала нужно пролечить их, а уже потом думать о том, как ускорить рост.

