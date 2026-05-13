При какой скорости автомобиля расход топлива минимален: названа 'золотая цифра'

Из-за высоких цен на топливо экономное вождение автомобиля стало не просто возможностью, но и необходимостью. В Blikk назвали оптимальную скорость движения для сокращения расхода топлива.

Глава Главного управления дорожного движения Испании Пере Наварро рассказал о том, что в диапазоне скоростей от 90 до 100 км/ч двигатель автомобиля работает с максимальной термодинамической эффективностью.

Согласно исследованию, проведенному на основе данных нескольких транспортных и энергетических организаций, даже незначительное увеличение скорости сверх указанного диапазона может сильно повлиять на расход топлива. Например, при увеличении скорости со 100 до 110 км/ч расход топлива возрастает на 9%, а при 120 км/ч этот рост уже составляет 30%.

Эксперты объясняют это экспоненциально растущим аэродинамическим сопротивлением. Чем быстрее движется автомобиль, тем больше энергии требуется для преодоления сопротивления воздуха.

Наварро отметил, что на скоростных автомагистралях не стоит ехать со скоростью 90 км/ч. Для тех, кто едет по автомагистрали, в целях безопасности важно поддерживать ритм движения, а необоснованно медленная езда может привести к ДТП.

Глава Главного управления дорожного движения Испании подчеркнул, что на обычных дорогах - где это допускает ограничение скорости - скорость 90 км/ч не только разрешена, но и идеальна с точки зрения эффективности.

Кроме того, важную роль играет и грамотное использование коробки передач автомобиля. Эксперты советуют ездить на максимально высокой передаче. Уже при скорости 50 км/ч стоит переключаться на четвертую или пятую передачу.

Низкие передачи полезны при разгоне или на подъемах, но на длинных дистанциях они являются главными врагами низкого расхода топлива. Идеальный диапазон оборотов современных двигателей составляет 1500–3000. Если держать двигатель в этом диапазоне, расход топлива значительно снижается.

Также эксперты советуют использовать систему круиз-контроля. Она позволяет удерживать одинаковую скорость и устранить перепады давления на педаль газа.

