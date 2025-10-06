Кастовая система в Индии - уникальное социальное явление.

Многие люди знают, что в Индии существует кастовая система, в рамках которой абсолютно каждый человек в стране имеет свое социальное место, изменить которое не может. Узнайте, почему система каст появилась именно в Индии и как так вышло, что она актуальна до сих пор.

Как возникли касты в Индии - когда появились и что означают

Социальное распределение на сословия существует в Индии давно - по некоторым данным, еще со второго века до нашей эры. Возникло это явление под влиянием индуизма, согласно которому все люди происходят из частей тела Брахмы - главного индийского Бога. Каждое сословие, которое называется "варна", означает ту или иную часть тела.

Брахманы

Произошли из головы и уст Бога, считаются высшей варной, приближенной к Брахме, в древности к ней принадлежали только жрецы и мудрецы. В современности к этой касте относят также преподавателей, врачей и священнослужителей. Брахманам нельзя тяжело работать физически, жениться, общаться близко с представителями других варн и принимать от них пищу.

Кшатрии

Согласно верованиям, это руки и туловище Брахмы. В Древней Индии кшатриями были воины и правители, сейчас также землевладельцы и руководители компаний. Женщина из касты кшатриев может выйти замуж только за представителя того же сословия, а мужчина имеет право взять в жены девушку из низшей касты. Считается, что кшатрии - индийская аристократия.

Вайшьи

Произошли из бедер Брахмы, также входят в высшее сословие. Издавна эти люди торговали, возделывали землю, разводили скот. Сейчас к вайшьи относятся только торговцы - земледельцы понижены шудр. Верования гласят, что каждый вайшья должен жертвовать до 50% от своего дохода на храмы и зарабатывать деньги только честным путем. На данный момент представители этой касты составляют большую часть населения Индии.

Шудры

Самая низшая каста, люди в которой произошли из стоп Бога. Это слуги, ткачи, пастухи, музыканты, гончары. Изначально шудрам было запрещено проводить определенные обряды для познания своего предназначения в жизни. Считалось, что оно и так очевидно - служить высшим кастам. Также шудры не могли стать землевладельцами или претендовать на государственную должность. В современной Индии большинство запретов сняты, благодаря чему некоторые индуисты смогли получить образование и даже разбогатеть. Тем не менее, большинство шудр живут за чертой бедности.

Индуисты веками считают, что Брахма поделил людей не просто так - он смотрел на то, сколько грехов в прошлой жизни совершил человек. И чем масштабнее его пороки - тем ниже по варне он должен находиться. При жизни перейти из одной варны в другую невозможно, даже профессия переходит по наследству, но верования гласят, что если человек будет вести праведную жизнь и смиренно принимать свое положение, то после смерти, при реинкарнации, он получит место в другой варне.

С течение времени социальное разделение несколько изменилось - в каждой варне начали образовываться группы, объединенные по профессиям и происхождению. Так появились касты, которые в Индии называются "джати". В 19 веке, когда Индия оказалась под властью Англии, система утвердилась окончательно. Англичане собирали сведения о кастах, но разбираться в нюансах не хотели, поэтому те индийцы, которые были в высших кастах, оказались приближенными к власти, а представители самых низких каст - в обслуге.

Интересно, что до установления в Индии новой власти разделение на варны было условным и дилемма о том, можно ли перейти из одной касты в другую в Индии не возникала. Например, врачи или учителя, принадлежащие к высшей варне, не переходя в другую, могли заниматься земледелием. Торговец из варны вайшьи мог подняться по "карьерной лестнице" и стать кшатрии, как военный или госслужащий. Англичане такую возможность отняли - одних индийцев они возвысили, других опустили на социальное дно.

Как появилась каста неприкасаемых в Индии

По одной из версий, начало было положено в глубокой древности, когда Индию завоевали арии. Тогда племена, не попавшие в общество, оказались выброшены на обочину социума. Несмотря на то, что неприкасаемые тоже были индуистами, им запретили посещать индуистские храмы, выполнять индуистские ритуалы. Люди из этой касты выполняли самую грязную работу - собирали мусор, плели веревки, занимались стройкой, убирали трупы и грязь, забивали скот, сдирали шкуру с животных, стирали одежду.

Неприкасаемых выселили за определенную черту, заставив обосноваться в определенных кварталах или поселках. Из-за образа жизни неприкасаемым запрещено было трогать людей из высших варн, обращаться к ним и даже наступать на их тень, отсюда и название касты.

Первым внимание на то, кто такие неприкасаемые в Индии, обратил Ганди и начал борьбу с несправедливостью. Он назвал их "хариджаны", что значит "люди Бога". В 30-40-е годы 20 века за их права боролся уже Бхимрао Рамджи Амбедкар, благодаря которому закрепилось название "далиты" - "угнетенные". Несмотря на законы о наказании за дискриминацию, которые были приняты еще в то время и существует уже почти 100 лет, насилие и жестокость по отношению к неприкасаемым продолжаются до сих пор.

Почему в Индии до сих пор существует кастовость

Европейцу сложно понять, зачем нужны касты в Индии сейчас, если в 21 веке можно найти более цивилизованные пути построения общества. На самом деле, вопрос кастовости в индуизме - это глубоко религиозный момент, который не так-то просто искоренить. Во-первых, он усугубился набожностью самих индийцев и влиянием Англии, а во-вторых, обеспечил порядок и дисциплину в стране. К примеру, если человек родился в семье торговцев, он знает, что будет торговцем до конца жизни, и эта стабильность его успокаивает. Люди из некоторых каст могут рассчитывать на социальные льготы и помощь от государства, если это, конечно, не неприкасаемые.

