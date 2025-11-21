Это мясо повышает уровень "плохого" холестерина.

Мясо, по сути, является основой рациона большинства людей. Однако, как пишет издание Parade, кардиологи утверждают, что некоторые его виды могут негативно влиять на наше здоровье в целом, а именно на здоровье сердца.

Как мясо влияет на здоровье

Хотя мясо, несомненно, является ключевым источником белка и железа для людей с анемией, оно, как сообщается в одном исследовании 2021 года, представляет повышенный риск развития некоторых серьёзных заболеваний, включая болезни сердца, пневмонию и диабет.

Как говорит доктор медицинских наук Джойс Оэнь-Сяо, наибольшую пользу для здоровья сердца приносит растительная диета, особенно в плане снижения уровня холестерина и артериального давления.

"Это связано с отсутствием жира и высоким содержанием клетчатки в растениях, которые также способствуют снижению уровня холестерина. Увеличение потребления овощей, фруктов, цельнозерновых, бобовых, бобовых и орехов в рационе связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит она.

Худшее мясо для здоровья сердца, по мнению кардиолога

Доктор Оэнь-Сяо говорит, что на самом деле существует два вида мяса, вредных для здоровья сердца. Прежде всего, это красное мясо, особенно его жирные части.

"В этом мясе много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина ЛПНП", — отмечает она. "В частности, высокое содержание насыщенных жиров может повысить уровень вредного холестерина, который может откладываться на сердечных артериях, вызывая накопление, которое в конечном итоге может блокировать кровоток в артериях. Эта закупорка может возникнуть как в сердечных артериях, что может привести к сердечному приступу, так и в артериях головного мозга, что может привести к инсульту".

Второй тип неполезного мяса - мясные деликатесы и хот-доги, которые, по словам доктора Оэнь-Сяо, "содержат много насыщенных жиров и натрия". Она добавляет, что высокое содержание натрия может привести к повышению артериального давления и отёкам ног.

Кардиолог утверждает, что чрезмерное употребление красного мяса повышает риск рака и ожирения. Кроме того, следует опасаться высокого содержания нитратов в мясных деликатесах и хот-догах.

"Было доказано, что это вещество повышает риск рака и высокого артериального давления", — объясняет она.

Доктор Оен-Сяо согласна с Американской ассоциацией кардиологов, которая рекомендует ограничить потребление красного мяса постными кусками и в рамках 6% от общего количества калорий в рационе.

"Более полезным мясом является запечённая или приготовленная на пару птица без кожи, а также рыба, предпочтительно лосось и другие виды рыбы с высоким содержанием омега-3 жирных кислот", — говорит она.

Ранее кардиологи рассказали, какое мясо полезнее для кровяного давления - ветчина или индейка.

