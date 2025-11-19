Если человек следит за артериальным давлением, тогда ему лучше выбирать мясо птицы, то есть, индейку.

Ветчина и индейка являются популярными источниками белка, которые часто готовят для большого количества людей. Как правило, ветчину солят и коптят, тогда как индейка считается более постным мясом, поэтому ее запекают с травами. Если человек следит за артериальным давлением, диетологи советуют выбирать индейку, а не ветчину, пишет Verywell Health.

В материале приводятся данные, что в индейке низкое содержание натрия, но речь идет только о мясе в необработанном виде. В ветчине, наоборот, содержится много натрия. К тому же, она почти всегда копченая и соленая.

Издание приводит данные Национального фонда почек, которые свидетельствуют о том, что чрезмерное употребление соли является одним из основных факторов питания, приводящих к повышению кровяного давления.

Министерство сельского хозяйства США отметило, что в 100 г жареной индейки содержится 101 мг натрия, тогда как в жареной ветчине уже 1330 мг. При этом, суточная норма потребления натрия в США для взрослых составляет 2300 мг, но Американская ассоциация сердца рекомендует потреблять еще меньше - 1500 мг в день.

Американская ассоциация сердца сообщила, что большинство граждан США потребляют больше натрия, чем рекомендуемая норма, что может быть причиной повышения артериального давления.

Поэтому, эксперты советуют избегать употребления продуктов с большим содержанием жиров, особенно, если они являются насыщенными и их содержание составляет 20% или более от общего количества жиров.

В публикации указывается, что насыщенные жиры могут повысить риск сердечных заболеваний, в частности, такие продукты способствуют росту артериального давления, уровня холестерина. Кроме этого, со временем, если употреблять такие продукты, артерии становятся уже и жестче.

Поэтому, диетологи советуют употреблять нежирные источники белка, в частности птицу без кожи, такую как индейка, вместо красного или переработанного мяса, например ветчины.

В то же время, следует знать, что определенные части индейки могут быть жирнее других, а в белом мясе индейки меньше насыщенных жиров, чем в темном.

Также в статье приводится сравнение, что в ветчине больше калорий, чем в индейке. В порции жареной ветчины весом 100 г содержится 246 калорий, тогда как в индейке - 159 калорий.

Поэтому, если человек следит за артериальным давлением, тогда ему лучше выбирать нежирное мясо птицы, в частности, индейку, а не ветчину.

