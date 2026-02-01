Какие стиральные машины лучше не покупать: 10 вариантов, которых следует избегать

Не каждая стиральная или сушильная машина стоит своих денег.

При поиске новой сушильной или стиральной машины для дома, для начала достаточно просто учесть потребности и избегать ненадежных брендов бытовой техники. Чтобы обеспечить максимальную окупаемость инвестиций, следует также обратить внимание на бренды стиральных машин, которые, по мнению экспертов, лучше избегать.

Издание House Digest составило список из 10 стиральных и сушильных машин, которых следует избегать.

Whirlpool Smart Front Load

Покупатели сообщают, что сенсорная панель постоянно теряет Wi-Fi и не понятна в использовании интуитивно. В результате выбор цикла стирки занимает много времени. А если людям нужно было отремонтировать панель управления стиральной машины в течение одного года гарантии, им приходилось долго ждать поступления запчастей.

Сушилка Whirlpool с фронтальной загрузкой и тепловым насосом

Если вы присматриваетесь к сушилке с фронтальной загрузкой и тепловым насосом объемом 7,4 кубических футов, есть несколько вещей, которые нужно знать, прежде чем инвестировать в сушилку Whirlpool. Во-первых, устройство поставляется с двумя фильтрами для ворса, поэтому вам придется тратить в два раза больше времени на их чистку.

И даже если вам удастся справиться с их очисткой, покупатели сообщают, что ворс и волосы все равно накапливаются внутри машины, со временем оседая на змеевиках конденсатора. Это может снизить эффективность сушилки и представлять опасность возгорания, если конденсатор перегреется. Производитель знает об этой проблеме, и в руководстве пользователя рекомендуется проводить обслуживание внутренних частей каждые два года.

Компактная сушилка LG с фронтальной загрузкой и поддержкой Wi-Fi

LG утверждает, что ее компактная сушилка с фронтальной загрузкой может автоматически регулировать время сушки одежды, поэтому машина не потребляет больше энергии, чем необходимо. Однако несколько клиентов жалуются, что эта модель слишком долго сушит белье. Даже после длительной работы внутреннее пространство остается влажным.

С другой стороны, некоторые пользователи пишут, что датчик рассчитывает больше времени, чем необходимо, и часто пересушивает одежду. Некоторые также говорят, что сушилка перестает сушить одежду и в конечном итоге требует серьезного ремонта.

Стиральная машина LG с вертикальной загрузкой

Некоторые потребители отмечают, что стиральная машина LG с вертикальной загрузкой, 4-сторонним агитатором и технологией TurboDrum, плохо отстирывает вещи. Они предполагают, что это связано с тем, что датчик прибора не работает и не может определить, насколько заполнен барабан. Некоторые также упоминают, что во время обычного цикла стирки в барабан не поступает достаточно воды, чтобы полностью погрузить одежду, поэтому верхняя часть остается сухой. Иногда одежда выходит из стиральной машины покрытая моющим средством и кондиционером для белья, что требует повторной стирки. Покупатели также отмечают проблемы со сливом воды.

Комбинированная стирально-сушильная машина Samsung Bespoke AI

Несмотря на то, что комбинированная стирально-сушильная машина Samsung Bespoke AI Laundry поможет сэкономить место в прачечной, некоторые рецензенты отмечают, что придется ждать несколько часов, пока закончится цикл стирки и сушки. Кроме того, одежда выходит влажной и требует дополнительного цикла сушки. Дополнительные проблемы включают трудно очищаемый фильтр для ворса и труднодоступное пространство за фильтром. Несколько человек также отметили, что даже если вы обслуживаете устройство в соответствии с инструкциями, вам все равно придется иметь дело с кодами ошибок из-за неисправных датчиков.

LG Signature Smart Wi-Fi Enabled Front

После завершения цикла стирки в стиральной машине можно ожидать, что грязная вода будет быстро слита. Но, как отмечают рецензенты, это не всегда так в случае с большой стиральной машиной LG Signature объемом 5,8 кубических футов с поддержкой Wi-Fi и фронтальной загрузкой. Пользователи сообщают о неисправности сливного насоса в течение короткого промежутка времени, как правило, в течение года после установки. В результате некоторые из них столкнулись с затоплением. Несколько человек также столкнулись с проблемой плесени, поскольку насос постоянно протекал.

Стиральная машина Maytag Smart Top Load Washer

Большинство людей отмечают, что прибор регулярно теряет равновесие. Один покупатель жаловался, что его стиральная машина теряет равновесие через каждые две стирки. В других отзывах упоминается, что машина издает высокочастотный стук или скрежет, чрезмерно вибрирует и не отжимает белье должным образом, оставляя остатки моющего средства на одежде внутри барабана. Некоторые пользователи также заявили, что их устройство плохо отстирывает одежду и перестает работать в середине цикла.

Интеллектуальная стиральная машины Maytag с фронтальной загрузкой, дополнительной мощностью и функцией 24-часового сохранения свежести.

Хотя дозатор моющего средства – это небольшой механизм в большой машине, он имеет жизненно важное значение для чистоты одежды. К сожалению, несколько человек, купивших интеллектуальную стиральную машину Maytag с передней загрузкой и дополнительной мощностью, сообщили, что дозатор не работает должным образом. В частности, они отметили, что дозатор не добавляет моющее средство в барабан в нужное время, а иногда и вовсе не добавляет. Клиенты также отметили, что он постоянно наполняется водой, что способствует росту плесени и грибка. Люди также жалуются, что их одежда выходит из стиральной машины мокрой и пахнет затхлостью.

Стиральная машина Whirlpool с верхней загрузкой и станцией предварительной обработки

Одна из наиболее распространенных жалоб – громкая работа устройства. Кроме того, многим пользователям пришлось ремонтировать стиральную машину в течение двух-трех лет из-за таких проблем, как неисправный сливной насос, сломанный перемешиватель, неработающая панель управления и даже протечка.

Стиральная машина Amana с верхней загрузкой и большой вместимостью

Несколько пользователей упоминают, что стиральная машина прослуживает максимум год или два, прежде чем начинают возникать проблемы, а некоторым приходится ремонтировать ее уже через несколько месяцев использования. Проблемы включают в себя недостаточное наполнение барабана для погружения белья и его стирки, плохой слив и неисправность автоматического датчика.

