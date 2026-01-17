Как безопасно удалить плесень с уплотнителей стиральной машины

В этом могут помочь три простых средства, которые можно найти в аптечке или приобрести в магазине.

Плесень на резинках – довольно распространенное явление в стиральных машинах с фронтальной загрузкой, а также может встречаться в моделях с вертикальной загрузкой. Как безопасно избавиться от плесени, рассказал сайт Southern Living.

Уплотнитель на стиральной машине с фронтальной загрузкой имеет толстую форму со складками, обеспечивающими герметичность. Складки задерживают влагу, грязь и остатки стирального средства после каждой загрузки. В сочетании с темной, теплой средой это превращается в идеальную среду для размножения плесени и грибка.

Существует несколько способов удалить плесень с уплотнителей стиральной машины.

Перекись водорода

Это эффективное средство от плесени. Но нужно брать свежий раствор, который еще шипит, когда вы наливаете немного в миску. Чтобы очистить уплотнитель и удалить плесень:

Смочите ткань или губку перекисью водорода.

Осторожно оттяните резиновый уплотнитель и очистите его внутреннюю часть.

Часто промывайте ткань в теплой воде и снова смачивайте ее перекисью водорода.

После того, как внутренняя часть уплотнителя будет очищена, протрите внешнюю часть уплотнителя перекисью водорода.

Высушите уплотнитель безворсовой микрофибровой салфеткой и оставьте дверцу открытой на несколько часов, чтобы вся влага испарилась.

Вы также можете использовать универсальное чистящее средство на основе кислородного отбеливателя для удаления плесени. Это чистящее средство недостаточно сильное, чтобы уничтожить все споры плесени, но оно избавит вас от видимого роста. Затем проведите более тщательную очистку перекисью водорода или хлорным отбеливателем.

Разбавленный хлорный отбеливатель

Хотя не всем нравится запах хлорного отбеливателя, это самый эффективный способ уничтожения плесени и грибка. Важно правильно разбавлять его и тщательно промывать, чтобы предотвратить случайное отбеливание следующей загрузки белья.

Смешайте четверть стакана жидкого хлорного отбеливателя с 1 литром теплой воды.

Надев перчатки, смочите губку или ткань в растворе.

Медленно оттяните края уплотнителя и протрите каждую поверхность раствором. Убедитесь, что поверхности очень влажные.

Оставьте отбеливатель действовать не менее 5 минут, чтобы уничтожить плесень, затем осторожно протрите поверхности губкой или тканью. Часто промывайте его в растворе во время работы.

Используйте ткань, смоченную в обычной теплой воде, чтобы промыть каждую поверхность и удалить отбеливатель.

Высушите уплотнитель микрофибровой салфеткой. Оставьте дверцу открытой, чтобы вся влага испарилась.

Уксус и пищевая сода

Неразбавленный дистиллированный белый уксус остановит рост плесени; однако кислотность может повредить резиновую прокладку. Многие производители стиральных машин не рекомендуют его для регулярного использования. Однако, если вы обнаружите плесень и у вас под рукой есть уксус, вот как можно поступить.

Разведите уксус водой, чтобы получить раствор 50:50, и перелейте его в бутылку с распылителем.

Распылите смесь на внутреннюю и внешнюю стороны уплотнителя и протрите плесень мягкой губкой или тканью.

Часто промывайте губку в теплой воде.

Если темные пятна остаются, посыпьте губку сухой пищевой содой и осторожно потрите уплотнитель.

Смойте остатки средства тканью, смоченной в теплой воде.

Высушите уплотнитель чистой тканью и дайте ему высохнуть на воздухе в течение нескольких часов с открытой дверцей стиральной машины.

Запустите цикл очистки

После очистки уплотнителя рекомендуется провести более тщательную очистку и запустить цикл очистки стиральной машины, чтобы избавиться от спор плесени. Начните с автоматических дозаторов моющего средства, так как они часто могут быть заполнены плесенью, которая растет на остатках моющего средства или смягчителя ткани. Вы также можете использовать любое средство для чистки уплотнителей.

Более новые стиральные машины имеют настройки цикла очистки, или вы можете использовать обычный цикл и выбрать самую горячую воду для запуска цикла очистки. Убедитесь, что стиральная машина пуста, и пусты также диспенсеры. Добавьте коммерческое средство для чистки стиральной машины, следуя инструкциям на этикетке, или заполните диспенсеры для моющего средства и отбеливателя жидким хлорным отбеливателем (примерно 3/4 стакана). Добавьте дополнительный цикл полоскания, чтобы вымыть хлорный отбеливатель.

Как вымыть дверь душевой кабины

Напомним, что регулярный уход за стеклянными дверями душевой кабины предотвращает повреждение стекла отложениями и превращение простого протирания в полномасштабный проект по восстановлению. Эксперты советуют мыть стекло душевой кабины и окна в ванной комнате раз в неделю, ведь там может образовываться плесень.

