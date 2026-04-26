Что можно купить за 1 миллион долларов на рынке недвижимости в разных странах мира

Инфляция и глобальный спрос обесценивают статус долларового миллионера в сфере недвижимости.

Миллион долларов – это уже не то, что раньше, особенно в сфере элитной недвижимости. Согласно новому отчету Knight Frank Wealth Report, в Монако – самом дорогом рынке элитного жилья в мире по стоимости за метр – за 1 миллион долларов можно купить всего 16 квадратных метров.

Это меньше, чем в 2020 году, когда эта сумма позволяла приобрести 17 квадратных метров. В Гонконге, который занимает второе место, за 1 миллион долларов вы получите 22,5 квадратных метра. Нью-Йорк выглядит почти доступным на фоне Лондона, Сингапура и Женевы: здесь за миллион долларов можно купить 33,9 квадратных метра, пишет CNBC.

Элитная недвижимость на большинстве крупнейших рынков мира продолжает дорожать, так как богатые люди становятся еще богаче и мобильнее. В прошлом году цены на первоклассную недвижимость на 100 рынках, отслеживаемых Knight Frank, выросли на 3,2%, опередив рост цен на мировом рынке массового жилья, составивший 2,9%.

Ближний Восток стал лидером глобального роста элитного сегмента в прошлом году: согласно отчету, цены в Дубае (ОАЭ) выросли на 25% в 2025 году и почти на 200% за последние пять лет. Токио стал главным открытием 2025 года – там цены подскочили на 58%. Сильный рост цен также зафиксирован в Маниле (Филиппины), Сеуле (Южная Корея) и Праге.

Что касается будущего роста, Knight Frank называет Мумбаи (Индия), Брисбен (Австралия), Майами и Гонконг новыми "горячими точками" для элитной недвижимости. В отчете отмечается, что ультрабогатые люди мобильны как никогда: они покупают дома по вcему миру и чаще перемещаются из города в город.

"Рост налогов и усиливающееся регуляторное давление ускоряют глобальную мобильность капитала", – говорится в отчете. "В результате такие признанные хабы, как Лондон, переходят к модели кратковременных визитов: это места для ведения бизнеса, культурного досуга и установления связей, а не для постоянного проживания".

Лиам Бейли, руководитель глобального отдела исследований Knight Frank, отметил, что рынки элитного жилья с наиболее сильными перспективами характеризуются низким предложением в сочетании с привлекательным образом жизни и налоговыми льготами. Например, Майами, Милан и Дубай предлагают выгодные налоговые условия.

Нью-Йорк и Лондон привлекают богатых своим стилем жизни и концентрацией бизнеса, однако оба города становятся менее привлекательными с точки зрения налогообложения.

"Каждый рынок, который хочет преуспеть в привлечении сверхкрупного капитала в следующем десятилетии, должен занять выгодную позицию на налоговой кривой", – сказал Бейли. "Капитал уже перемещается из условий с высоким давлением в юрисдикции, которые активно способствуют притоку богатства".

Какую площадь можно купить за 1 миллион долларов в разных городах мира?

(Общая площадь в квадратных метрах за USD)

Мумбаи: 95,5

Мельбурн: 82,6

Лиссабон: 79,4

Мадрид: 75,1

Дубай: 62,2

Берлин: 58,8

Майами: 58,1

Милан: 45,8

Шанхай: 44,4

Сидней: 42,1

Вена: 39

Париж: 37,1

Токио: 36,6

Лос-Анджелес: 36,4

Нью-Йорк: 33,9

Лондон: 32,9

Сингапур: 28,1

Женева: 27,9

Гонконг: 22,5

Монако: 16

