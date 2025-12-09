Некоторые продукты начыщены полезными веществами, поэтому благотворно влияют на здоровье.

Употребление швейцарского сыра может благотворно повлиять на кровяное давление. Некоторые особенности этого сыра могут снизить давление и улучшить здоровье сердца.

Издание Very Well Health выяснило, чем полезен швейцарский сыр.

Низкое содержание соль

Соль (хлорид натрия) - естественный компонент некоторых продуктов и часто добавляется в пищу для усиления вкуса. Для некоторых людей, страдающих гипертонией или сердечными заболеваниями, диета с низким содержанием соли может помочь улучшить кровяное давление и общее здоровье сердца.

Соль добавляется в процессе производства сыра. Но швейцарский сыр, в частности, имеет более низкое содержание натрия, чем многие другие виды - 53 миллиграмма (мг) на унцию, а это примерно 28 грамм.

Исследования показывают, что уменьшение количества соли при изготовлении и производстве швейцарского сыра не оказывает негативного влияния на его вкус или текстуру. Напротив, некоторые другие виды сыра не могут сохранить тот же вкус и консистенцию, если попытаться снизить концентрацию соли.

Источник кальция

Кальций - естественный компонент молочных продуктов, в частности молока, сыра и йогурта. Кальций важен как для здоровья костей, так и для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Сердечная мышца нуждается в кальции для сокращений при перекачке крови, а мелкие мышцы кровеносных сосудов также используют кальций для регулирования давления. Доказано, что потребление достаточного количества кальция помогает предотвратить повышение артериального давления.

Швейцарский сыр, богатый кальцием, содержит 252 грамма (г) кальция в 1 унции. Взрослым следует стремиться к потреблению от 1000 миллиграммов (мг) до 1200 мг кальция в день.

Низкокалориен

Ожирение и избыточный вес могут способствовать повышению артериального давления. Поддержание здорового веса может помочь снизить риск развития гипертонии.

Швейцарский сыр относительно низкокалориен, что может помочь предотвратить набор веса. В 1 унции швейцарского сыра содержится 111 калорий.

Содержит биологически активные пептиды

В нескольких обзорах отмечается, что пептиды Ile-Pro-Pro (IPP) и Val-Pro-Pro (VPP), содержащиеся в швейцарском сыре, обладают антигипертензивными свойствами, то есть способствуют снижению высокого кровяного давления.

Согласно более раннему исследованию, VPP и IPP обладают ингибирующим действием на ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) и были обнаружены в семи сортах швейцарского сыра.

В обзоре 2023 года, посвященном пептидному составу различных видов сыра, отмечается, что большинство биологически активных пептидов, обнаруженных в сыре, являются ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и антигипертензивными пептидами.

Содержит пробиотики

Пробиотики - это живые микроорганизмы, которые обитают в кишечнике и помогают расщеплять пищу на полезные питательные вещества для усвоения.

Исследования показывают, что сыр, в том числе швейцарский, способствует росту здоровых пробиотических организмов в кишечнике, что, как было доказано, улучшает кровяное давление и общее здоровье сердца.

Ранее УНИАН писал, какой сыр самый полезный для зубов.

