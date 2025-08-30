Специалисты также поделились советами, на что обращать внимание при покупке лосося.

Лосось является популярной рыбой, и недаром. Это основа средиземноморской диеты, он богат питательными веществами, в частности омега-3 жирные кислоты, белок, витамин D. В то же время существует немало представлений об этой рыбе, которые не соответствуют действительности.

Издание HuffPost пообщалось с экспертами по морепродуктам, и они опровергли самые распространенные мифы о лососе и поделились советами, на что обращать внимание при покупке этой рыбы.

Миф №1. Свежий лосось лучше замороженного

Закупщик морепродуктов в Whole Foods Market Джейсон Хедлунд утверждает, что свежий лосось не обязательно питательнее и вкуснее замороженного.

Если вы планируете приготовить его в течение двух дней, свежий - хороший вариант. Но если хотите иметь запас дома, лучше выбрать замороженный. Многие не знают, что рыбу часто замораживают уже через несколько часов после вылова, благодаря чему сохраняются питательность и вкус.

Профессор маркетинга продуктов питания из Университета Тампы Марк Ленг говорит, что замороженный лосось может быть даже более свежим вариантом, ведь его замораживают прямо на месте вылова.

Если вы хотите чаще есть лосось ради пользы, Лэнг советует покупать замороженный и размораживать его перед приготовлением.

Миф №2. Лосось, выращенный на фермах, хуже дикого

Все эксперты утверждают, что негативное отношение к лососю, выращенному на рыбных хозяйствах, необоснованно.

"Без ответственного фермерства лосося не хватило бы на всех потребителей", - говорит Марк ЛаМонако из Wegmans Food Markets.

А Даг Варанаи из Sprouts Farmers Market добавил, что фермерский лосось нужен, чтобы прокормить мир, так же как и курятина, свинина или говядина, выращенные на фермах. По его словам, это также защищает дикие популяции от чрезмерного вылова.

Этот миф, говорят эксперты, уходит корнями в 1970-е годы, когда рыбу на фермах выращивали в грязных водоемах. Теперь же все иначе: большинство супермаркетов сотрудничают с сертификационными компаниями, которые регулярно проверяют фермы, воду и рыбу.

Также они утверждают, что по питательности фермерский и дикий лосось примерно одинаковы, но есть разница во вкусе. Дикий - более плотный, постный, с выраженным "морским" привкусом. Фермерский - более нежный, жирный и мягкий, ведь вкус зависит от корма.

Миф №3. Фермерский лосось насыщен антибиотиками

Эксперты успокаивают: в странах со строгим контролем (США, Канада, Норвегия) антибиотики используются редко, только под наблюдением ветеринаров и с обязательным периодом выведения перед выловом.

Миф №4. В лососе много ртути

На самом деле лосось не содержит высоких уровней ртути и безопасен для регулярного употребления. Благодаря короткому жизненному циклу (3-5 лет) и низкому месту в пищевой цепи он не накапливает опасных концентраций. Это делает его безопасным даже для детей и беременных женщин, заверили эксперты.

Миф №5: Цвет лосося свидетельствует о свежести

Яркий цвет - не всегда признак свежести. У фермерского лосося он часто появляется благодаря астаксантину, добавляемому в корм. Этот же пигмент естественно содержится в рачках и крыле, которыми питается дикий лосось.

Чтобы выбрать свежую рыбу, обратите внимание на запах (должен быть нежный, не резкий), текстуру (плотная, не мягкая), вид (влажная, без серых или бурых пятен). Если рыба с головой - посмотрите на глаза: они должны быть прозрачными, а не мутными.

