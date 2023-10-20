Продуктовые карточки в СССР существовали всю историю СССР - вспоминаем, как жилось при них.

Талоны на еду в СССР - одно из самых ярких воспоминаний старшего поколения о советских временах, наряду с постоянным дефицитом и бесконечными очередями. Старшие люди помнят, что самой тяжелой ситуация с карточками была во времена так называемых "голодных девяностых". На самом деле продуктовые карточки в СССР существовали всю историю, только в разном виде.

Мы разобрались, когда ввели талоны на продукты в СССР, и как жилось людям в период дефицита.

Когда появились талоны в СССР

Первые продуктовые карточки были введены ещё до основания СССР. В Российской Империи весной 1916 года были введены талоны на дефицитный сахар, а к 1917 году карточная система распространилась и на другие продукты.

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Так продолжалось до 1922 года, когда был основан Советский Союз. С принятием Новой экономической политики послевоенный дефицит товаров удалось преодолеть, и продуктовые карточки отменили. Но ненадолго. В 1930-ых годах ко власти пришел Сталин и свернул НЭП. Продуктов снова стало не хватать, и продуктовые талоны вернули в оборот. Выдавали их только госслужащим. В 1929-1935 годах действовали талоны на хлеб.

Одновременно с введением карточной системы в Союзе начали ограничивать норму выдачи продуктов в одни руки. В 1940 году гражданин СССР мог купить не больше 1 кг мяса, 500 г колбасы и 200 г сливочного масла за раз - и это в случае, если продукты вообще были в наличии.

Во время Второй Мировой войны продуктовые карточки в СССР стали вопросом выживания. К продуктовым магазинам выстраивались многотысячные очереди. Самым важным продуктом питания был хлеб. Талоны на хлеб выдавали в ограниченном количестве. Рабочие могли получить за сутки от 500 до 1200 г хлеба за сутки в зависимости от должности, остальные люди могли рассчитывать на 200-300 г хлеба.

После окончания войны карточки на продукты действовали до 1947 года. Потом их отменили, но дефицит товаров никуда не делся.

Возвращение продуктовых талонов в СССР в 80-х годах

Во времена правления Брежнева продуктов на полочках стало больше. СССР активно торговал нефтью, что позволяло стране избегать дефицита. Однако из-за падения цены на нефть и ростом расходов советская экономика начала падать.

В 1970-ых годах в разных регионах Союза снова начали постепенно возвращаться продуктовые карточки. Сначала продуктовые карточки появились в советской России. В 1980-ых годах талоны появились в украинских городах.

Продуктовые талоны не всегда назывались "талонами". Коммунисты не хотели привлекать внимание к возвращению дефицита, поэтому называли продуктовые карточки "заказами", "тетрадями", "приглашениями" и т.п.

В восьмидесятые годы по талонам в основном продавали продукты животного происхождения, алкоголь, сигареты, сахар и крупы. Позднее были введены карточки и на непродовольственные товары. Получить талон можно было по месту прописки или работы, а для студентов - при общежитиях. Без талона дефицитный товар не продавали, даже если у человека хватало на него денег.

Талонная система в девяностых годах

Пик распределения товаров по талонам пришелся на девяностые годы. Этот период был тяжелым для Украины. В 1990 и 1991 годах в УССР большинство товаров отпускалось по талонам. Сначала карточки выдавали на стиральный порошок и мыло, потом появились талоны на трусы и майки.

1991 год - последний год существования СССР - запомнился ужасным дефицитом и километровыми очередями в магазины. На полках не было ничего, кроме морской капусты и томатного сока. В том же году из-за денежной реформы Павлова большинство украинцев лишилось накопленных сбережений.

Именно в эти трудные времена Украина провозгласила независимость. До середины девяностых экономическая ситуация продолжала ухудшаться по инерции. В течение примерно двух лет талоны в Украине ещё кое-где принимали. С началом 21 века жизнь украинцев начала налаживаться, и дефицит был окончательно преодолен.

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