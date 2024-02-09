Рыба содержит множество необходимых витаминов и минералов.

Рыба является важной частью здорового питания человека. Многие люди в свой рацион не включают достаточное количество рыбы, хотя она отличный источник белка и питательных веществ, как омега-3 жирные кислоты, железо и цинк.

Издание Forbes выяснило, какую рыбу лучше всего употреблять в пищу.

В чем польза рыбы для здоровья

По словам Кимберли Гомер, дипломированного диетолога и специалиста по питанию с частной практикой в Майами, рыба содержит множество необходимых витаминов и минералов, которые могут благотворно повлиять на общее состояние здоровья человека, в частности:

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Белок , который необходим каждой клетке организма для построения и поддержания костей, мышц и кожи. Витамин А способствует здоровому зрению, иммунной функции, клеточной коммуникации, репродуктивной функции мужчин и женщин, а также формированию и поддержанию сердца, легких и других органов. Витамины группы В , включая тиамин, рибофлавин, ниацин, фолат и другие, поддерживают работу клеток, особенно мозга и нервной системы. Витамин D помогает организму усваивать кальций, укрепляя кости, обеспечивая движение мышц, передавая сообщения по нервам от мозга к остальным частям тела и укрепляя иммунную систему. Витамин D также помогает бороться с вирусами и бактериями. Омега-3 жирные кислоты способствуют здоровью сердца, легких, кровеносных сосудов, иммунной и эндокринной систем. Кальций необходим для прочности костей, работы мышц, выделения гормонов и кровообращения. Йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы, необходимых для контроля обмена веществ, а также для поддержания развития костей и мозга во время беременности. Железо необходимо для производства гемоглобина, миоглобина и некоторых гормонов. Селен способствует репродукции, работе щитовидной железы, выработке ДНК и защите от инфекций. Цинк укрепляет иммунную систему и участвует в производстве ДНК и белков.

Жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, лучше нежирной белой рыбы, такой как камбала, поскольку жирная рыба содержит незаменимые жирные кислоты омега-3 и жирорастворимые питательные вещества, которые организм может усвоить, объясняет Гомер.

7 самых полезных для здоровья рыб

Самая полезная для здоровья рыба - это та, которая содержит много питательных веществ и при этом практически не содержит вредных.

Самая полезная для здоровья рыба:

Сардины;

Скумбрия;

Анчоусы;

Лосось;

Сельдь;

Форель;

Тунец.

Возможные побочные эффекты от рыбы

Употребление рыбы в пищу в целом безопасно для большинства здоровых людей. Однако если у вас есть аллергия на рыбу, вы можете столкнуться с некоторыми побочными эффектами, в том числе:

Крапивница или кожная сыпь;

Тошнота, боль в животе, рвота или диарея;

Заложенность носа, насморк, чихание;

Головная боль;

Анафилаксия - нарушение дыхания.

По данным Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, аллергия на рыбу может внезапно проявиться в зрелом возрасте. Кроме того, у человека может быть аллергия на какой-то определенный вид рыбы и морепродуктов.

Загрязнение ртутью - распространенная проблема для рыбы. Являясь элементом природного происхождения, ртуть может попадать в окружающую среду через бытовые или промышленные отходы, а также в результате использования ископаемого топлива. Когда ртуть оседает в воде или отложениях, бактерии естественным образом превращают ее в метилртуть, мощный нейротоксин, который поражает нервную систему. Мелкие морские обитатели могут питаться этими бактериями, а затем их поедает мелкая рыба, которую съедают более крупные рыбы, обычно потребляемые людьми.

Крупная и старая рыба содержит больше ртути, поэтому рекомендуется избегать ее употребления. Накопление ртути во время беременности может привести к замедлению развития и проблемам с обучением у младенцев и маленьких детей. У взрослых ртуть может нанести вред центральной нервной системе, а также сердечно-сосудистой системе.

Пестициды и промышленные химикаты также могут содержаться в рыбе. Однако, по мнению FDA, уровень этих загрязняющих веществ вряд ли достаточно высок, чтобы повлиять на здоровье человека.

Ранее УНИАН писал, что диетолог назвала единственный полезный продукт, который всегда нужно покупать.

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