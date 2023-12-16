Эксперт отметила, что добавление в рацион рыбы - хороший способ получить омега-3.

Дипломированный диетолог DMV Шайла Кадоган, которая специализируется на интегративном питании, метаболических дисфункциях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта назвала продукт, который никогда не забывает положить в корзину из-за его высокого качества. По ее словам, таким продуктом являются сардины.

Хотя они не так популярны и гламурны, как лосось, консервированные сардины - отличный выбор для регулярного включения в рацион.

Издание Study Finds пишет, что современные диетические рекомендации предлагают употреблять 8-12 унций (340 грамм) морепродуктов в неделю для оптимального здоровья. Однако около 90% людей не достигают этой цели.

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Этому может быть множество объяснений, например, стандартная диета не ставит во главу угла здоровые продукты, доступность морепродуктов и отсутствие просвещения по вопросам питания о важности употребления морепродуктов.

Сардины - отличный выбор для тех, кто хочет практично и с пользой для здоровья включить в свой рацион больше морепродуктов. Конечно, рыбный запах и вкус не для всех, но польза для здоровья стоит того, чтобы попробовать.

Одна банка сардин содержит примерно:

170 калорий;

10 граммов жира;

18 граммов белка;

0 граммов углеводов;

40% дневной нормы витамина D;

80% дневной нормы селена;

20% дневной нормы кальция.

Кроме того, сардины содержат около 1800 миллиграммов омега-3 жирных кислот EPA и DHA, которые поддерживают здоровье мозга. Учитывая, что они также богаты селеном, они стимулируют синтез селенопротеинов. Селенопротеины крайне важны для предотвращения окислительного стресса и поддержания оптимальной работы мозга. Кроме того, они содержат железо, ниацин, фосфор, калий, цинк, витамин Е, В12 и другие элементы.

Помимо убедительных преимуществ в питании, сардины также значительно облегчают жизнь. При желании поддерживать здоровье питание люди сталкиваются с проблемой стоимости, особенно когда речь идет о том, чтобы сделать морепродукты регулярной частью своего рациона. К счастью, сардины достаточно дешевые. Учитывая, что сардины продаются в банках, их очень практично открывать на завтрак, брать с собой на работу на обед или готовить из них быстрый ужин.

И наконец, если вас беспокоит содержание ртути в такой рыбе, как тунец, сардины - феноменальный вариант с низким содержанием ртути. Они находятся довольно низко в пищевой цепочке и имеют небольшой размер, а значит, не накапливают столько ртути, как крупные рыбы. Употребление сардин - хороший способ получить важные омега-3 и при этом не допустить попадания нежелательных загрязняющих веществ в организм.

Еженедельное употребление разнообразных морепродуктов - ключевая составляющая хорошего здоровья, но многие не делают этого либо из-за низкого качества питания, либо из-за социально-экономических барьеров. Различные виды морепродуктов содержат полезные питательные вещества, но сардины выделяются тем, что они дают больше пользы.

Ранее УНИАН писал, что медик из Калифорнии рассказала о пяти продуктах, которые ошибочно считаются полезными.

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