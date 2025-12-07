Некоторые породы особенно хвалят за острый ум и стремление к общению с людьми.

Интеллект кошек оценивается по ряду показателей: от понимания человеческих сигналов до решения задач. Ветеринары рассказали порталу Kinship, как понять, насколько умна ваша кошка и и что вы можете сделать, чтобы воспитать своего пушистого Эйнштейна

Признаки того, что ваша кошка может быть умной

1. Быстрое обучение рутине

Если ваша кошка ждёт у двери прямо перед приходом своего любимого хозяина или материализуется на кухне в ту же секунду, как открывается холодильник, это не магия. Исследования показывают, что кошки используют временное обучение — распознают закономерности во времени и связывают их с предсказуемыми результатами. Например, когда вы закрываете ноутбук и заканчиваете работу, это означает, что пора ужинать.

2. Решение головоломок или открытие шкафов

Исследования показывают, что домашние кошки обучаются методом проб и ошибок и быстро отказываются от непродуктивных стратегий при столкновении с препятствиями.

3. Высокие навыки общения с людьми

Умные кошки подстраивают свою коммуникацию под то, на что люди реагируют. Кошки не только различают голоса людей, но и изменяют высоту и интенсивность вокализации, чтобы манипулировать человеческим вниманием. Некоторые кошки даже меняют жесты, например, постукивание лапой или зрительный контакт, в зависимости от того, насколько эффективно они вызывают желаемую реакцию.

Некоторые породы кошек умнее других?

Исследования показывают, что, хотя генетика и играет роль, она не определяет всю картину. В масштабном исследовании, проведённом в Хельсинкском университете, было изучено поведение более 5726 кошек 19 пород. Было обнаружено, что около 40–50 процентов вариаций поведенческих черт наследуются, то есть примерно половина формируется под влиянием окружающей среды и опыта. Таким образом, поведение, связанное с интеллектом, невозможно однозначно предсказать только по породе.

Какие породы кошек называют "умными"?

Некоторые породы часто хвалят за острый ум и стремление к общению с людьми. Ориентальные короткошерстные кошки известны своим любопытством и быстрой реакцией на дрессировку, часто легко усваивая трюки и команды. Бирманские кошки сочетают общительность с упорством в решении задач, с готовностью исследуя новые игрушки или разбираясь, как открыть шкафы. Мейн-куны, в свою очередь, отличаются превосходным пространственным мышлением – владельцы часто описывают их как "похожих на собак" за их способность следовать рутине и приносить игрушки.

Простые способы проверить интеллект вашей кошки дома

1. Игрушки-головоломки и интерактивные кормушки

Столкнувшись с простой пищевой головоломкой, умные кошки обычно меняют стратегию — роют лапой, переворачивают или переставляют предметы — вместо того, чтобы сдаться.

Попробуйте головоломку для начинающих, например, кормушку с мячиками или лабиринт с лакомствами, и понаблюдайте, сколько времени потребуется вашей кошке, чтобы её решить. Кошки, которые упорствуют, адаптируются или возвращаются к задаче после паузы, демонстрируют гибкое мышление и память — два отличительных признака кошачьего интеллекта.

2. Спрячьте лакомства для проверки способности к решению задач

Спрячьте лакомства под чашками или в разных частях комнаты, чтобы проверить пространственную память и использование стратегии. Кошки, способные запоминать места в течение нескольких минут — или отслеживать движения вашей руки — демонстрируют признаки эпизодической памяти.

3. Наблюдение за тем, как быстро они адаптируются к новым ситуациям

Умные кошки, как правило, быстро адаптируются к изменениям окружающей среды, таким как новая мебель, изменённые привычки кормления. Предлагая новую игрушку или переставляя мебель, обратите внимание, исследует ли ваша кошка что-то с осторожностью или полностью избегает изменений.

Как воспитать умную кошку

Интерактивные игры, от игр с перьями до игр-головоломок, повышают концентрацию внимания и снижают стресс. Дрессировки также стимулируют работу мозга у кошек. Создайте места для лазанья, меняйте игрушки и добавляйте насесты на окна или ароматические тропы с кошачьей мятой или спрятанными лакомствами.

Когда "ум" может быть проблемой

Высокоинтеллектуальные кошки часто жаждут дополнительной стимуляции, и когда её не получают, они придумывают себе развлечения — будь то разматывание туалетной бумаги или подкарауливание лодыжек в 3 часа ночи. Бихевиористы подчеркивают, что это не акты неповиновения, а признаки скуки или неудовлетворённых когнитивных потребностей.

Если ваша кошка выглядит беспокойной после игры, настойчиво мяукает в неурочное время или бросается в спонтанные "хаотичные миссии", это может быть признаком того, что ей требуется больше умственной работы.

