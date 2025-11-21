Эксперты рассказали, как отучить кошку использовать вас вместо подушки

Одна из распространённых привычек кошек — сворачиваться калачиком и спать на своих хозяевах. Портал Catster объясняет, какие причины могут быть у такого поведения и в каких случаях стоит начинать беспокоиться.

1. Поиск тепла

Если ваша кошка прижимается к вам во время сна, это может быть связано с тем, что ваше тело предлагает уютное и комфортное место для сна.

2. Поиск уверенности и знакомого запаха

Ваш запах, вероятно, является для неё источником комфорта, делая ваши колени или грудь привлекательным местом для сна. Если ваша кошка ассоциирует ваш запах с безопасностью и защищенностью, она может предпочесть спать на вас, а не в других местах в доме.

Видео дня

3. Метка территории

Кошки очень требовательны к запахам, и во многом это связано с феромонами, которые они оставляют, чтобы пометить свою территорию. Если ваша кошка спит на вас, возможно, она хочет натереть вас этими феромонами, чтобы дать другим кошкам понять, что вы принадлежите им.

4. Установление связи

Некоторые кошки не проявляют особой привязанности. Однако, если они спят на вас, они, вероятно, хотят установить связь со своим хозяином.

5. Снижение стресса и тревожности

Сон на вас помогает некоторым кошкам снизить стресс и тревожность. Ваше присутствие успокаивает их, делая менее уязвимыми, особенно в доме с несколькими питомцами или в шумной обстановке.

6. Привлечение внимания

Спя на вас, ваша кошка гарантирует, что вы не сможете её игнорировать. Она знает, что, когда вы проснётесь, вы увидите её и уделите ей внимание. Это хитрый способ для неё поддерживать с вами связь и интерес.

Когда стоит беспокоиться?

Если поведение вашей кошки внезапно меняется или она проявляет признаки стресса или болезни, крайне важно обратиться за консультацией к ветеринару или специалисту по поведению животных. Кроме того, если у вас аллергия на домашних животных, вы можете спокойно переносить их присутствие в доме, но не то, что они спят на вас.

Как отучить кошку спать на вас

1. Обеспечьте кошке удобную лежанку

Купите удобную и уютную лежанку для кошки. Убедитесь, что она находится в тихом, безопасном и теплом месте. Кошки с большей вероятностью будут использовать свое специально отведенное для сна место, если оно отвечает их потребностям в комфорте и безопасности.

2. Установите режим

Постоянство поможет вашей кошке понять, когда пора спать и где это делать.

3. Вносите изменения постепенно

Если вы хотите, чтобы кошка спала в своей кроватке, а не на вас, мягко поощряйте её, укладывая туда, одновременно успокаивая и хваля, или для начала поставьте кроватку рядом с собой. Когда кошка привыкнет к новой кроватке, начните каждый день передвигать её ближе к себе, в более удобное место.

4. Используйте позитивное подкрепление

Если ваша кошка постоянно спит в своей кроватке, поощряйте её лакомствами, лаской или игрой.

5. Проконсультируйтесь со специалистом

Если у вашей кошки проблемы со сном, не стесняйтесь обратиться к ветеринарному врачу или специалисту по поведению кошек.

Ранее ветеринары рассказали, почему кошка внезапно начинает спать в необычных местах и является ли это поводом для беспокойства.

Вас также могут заинтересовать новости: