По словам экспертов, такие продукты на дверце холодильника могут быстро испортиться.

Дверца холодильника - это хороший способ хранить любимые продукты, ведь их хорошо видно, легко достать, а благодаря узким полочкам их можно эстетично разложить. Однако проблема заключается в том, что хранение продуктов, которые быстро портятся на дверце холодильника может привести к их ранней порче и ухудшению качества.

"Когда дверца холодильника открывается, все продукты и напитки, хранящиеся там, сталкиваются с теплым воздухом кухни. Это означает, что в среднем эти продукты будут оставаться теплее, чем 40 градусов и ниже, что необходимо для сохранения продуктов. Такие колебания температуры означают высокий риск размножения бактерий, поэтому скоропортящиеся продукты не следует хранить на дверце холодильника", - отметила магистр наук, диетолог, сертифицированный специалист по клиническому питанию Рэйчел Гаргано для Real Simple.

Поэтому эксперты назвали 5 продуктов, которые не стоит хранить в этом месте холодильника.

Мясо (вместе с птицей и морепродуктами)

Правило такое - если это продукт животного происхождения, то его не стоит хранить на дверце холодильника.

"Эти продукты всегда следует хранить на нижней полке холодильника. В случае утечки сока вы не хотите, чтобы он попал на другие продукты и вызвал перекрестное загрязнение. Кроме того, колебания температуры в дверце холодильника могут вызвать более интенсивное размножение бактерий в этих продуктах", - объяснила Гаргано.

Даже если вам нужно разморозить мясо, то дверца холодильника - очень плохое место для этого.

Молоко

"Молоко следует хранить на внутренней полке в задней части холодильника. Именно там холодильник остается самым холодным, и [хранение молока в этом месте] поможет дольше сохранить его стабильность и свежесть. Хранение молока на дверце холодильника означает высокий риск его преждевременной порчи", - предупредила диетолог.

Йогурт

Хранение отдельных стаканчиков с йогуртами на дверце холодильника выглядит красиво, но это не лучшая идея.

"Хотя многие холодильники имеют удобные места для хранения таких продуктов, как яйца, молоко, сыр и йогурт, Министерство сельского хозяйства США рекомендует избегать этого места для скоропортящихся продуктов", - отметила зарегистрированный диетолог-нутрициолог Стейси Вудсон.

Вместо этого эксперты советуют оставить эти места для джема, горчицы и других соусов, которые не содержат молочных продуктов.

Яйца

Специалисты не советуют хранить даже яйца на дверце.

"Яйца следует хранить в картонной коробке на полке. Хранение в коробке помогает поддерживать правильный уровень влажности, а хранение в холодильнике предотвращает колебания температуры, которые могут привести к их преждевременной порче", - добавила Гаргано.

Вино

Несмотря на то, что напитки обычно хорошо хранятся на дверце холодильника, вино является исключением, особенно открытые бутылки.

"Хранение вина при стабильной температуре (а значит, не на дверце холодильника) помогает предотвратить окисление и позволяет вину дольше сохранять своё качество", - объяснили в Real Simple.

Другие советы экспертов

