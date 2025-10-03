Эта жидкость, скорее всего, уже есть у вас дома.

Отбивные из свинины являются распространенным блюдом, когда речь идет о домашней кухне. Однако очень часто отбивные после приготовления получаются жесткими и сухими. Поэтому шеф-повар Ной Танен рассказал, что секрет сочных отбивных заключается не в сложной технике, а в подготовке, пишет Express.

"Хороший рассол творит чудеса со свининой, удерживая влагу и насыщая ее тонким ароматом приправ", - заверил он.

По его словам, идеальный рассол для отбивных можно найти в популярных консервах, которые, скорее всего, уже есть на вашей кухне. Он отметил, что можно использовать рассол от маринованных огурцов.

Видео дня

Во время приготовления отбивных из свинины не выливайте эту жидкость, а оставьте в банке.

"Чтобы с минимальными усилиями получить максимальный вкус и сочность, просто вылейте остатки рассола из огурцов непосредственно на несколько свиных отбивных в контейнере с крышкой", - посоветовал Ной.

Таким образом вы получите сочные отбивные, которые не требуют особых усилий.

"Рассол с корнишонами уже сбалансирован - соленый, слегка кислый и ароматизированный специями, которые подходят к сладкому вкусу свинины. Он пропитывает мясо изнутри, помогая мышечным волокнам удерживать влагу и придавая вкус", - заверили в Express.

Ной добавил, что даже если вы немного пережарите отбивные, то все равно они будут сочными благодаря рассолу.

"Метод простой, но вам понадобится несколько часов, чтобы замочить отбивные, или оставить их на ночь, если позволяет время", - предупредили в публикации.

Секреты приготовления вкусных отбивных

Сначала переложите сырые отбивные из свинины в контейнер с крышкой, залейте их рассолом и поставьте в холодильник.

"Выбирайте отбивные с костью или реберные отбивные толщиной 2,5-3 см. Эти отбивные хорошо поддаются засолке, не становясь слишком мягкими. Сделайте на жировой шапке неглубокие надрезы, чтобы она расплавилась и стала хрустящей, а не скрутилась. Когда будете готовы к приготовлению, достаньте отбивные, тщательно высушите их и разогрейте сковороду до высокой температуры", - советуют в издании.

Ной рекомендует обжаривать отбивные "с маслом, травами и чесноком".

В то же время вкус рассола не только хорошо подходит для свинины, но и хорошо сочетается с другими продуктами. Такими как кремовое картофельное пюре или тушеная капуста.

Другие советы шеф-поваров

Ранее повар рассказал, как приготовить "ресторанные" макароны в сырном соусе. По его словам, для этого нужно выбрать три разных вида сыров, чтобы макароны были еще вкуснее.

Также стало известно, как испечь роскошный шоколадный пирог всего из трех ингредиентов. Для этого вам понадобятся яйца, сливочное масло и темный шоколад.

Вас также могут заинтересовать новости: