Этот десерт готовится к тому же очень быстро.

Существует множество десертов, которые идеально подходят для осенних месяцев, однако далеко не все из них так легко и быстро готовятся, как шоколадный пирог от Tesco Good Food, рецепт которого опубликовал портал Express. Этот десерт требует всего трех ингредиентов.

"Вы не поверите, что этот насыщенный, роскошный шоколадный торт имеет всего три ингредиента, и ваши гости тоже. Яйца, масло и шоколад взбиваются вместе, образуя насыщенный десерт, который поражает, но в то же время совсем не доставляет хлопот в приготовлении", - говорится в рецепте.

Ингредиенты для торта:

• 8 крупных яиц;

• 225 г несоленого сливочного масла;

• 450 г темного шоколада.

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 140-160 °C. Выстелите круглую форму диаметром 20 см.

2. Восемь крупных яиц выбейте в миску и взбивайте миксером, пока объем не удвоится. Это займет около 10 минут.

3. Положите масло и шоколад в кастрюлю, осторожно растопите их на слабом огне. Это также можно делать в микроволновой печи, помешивая, чтобы не пригорело. Дайте смеси немного остыть, затем осторожно вмешайте в нее взбитые яйца.

4. Вылейте массу в подготовленную форму для выпечки и закройте верх формы фольгой.

5. Поместите форму с тестом в большую форму, заполненную на треть кипятком. Выпекайте в течение одного часа или пока шпажка, вставленная в середину, не выйдет чистой.

6. Пусть пирог полностью остынет, прежде чем вынимать его из формы. Подавайте, по желанию присыпав сахарной пудрой.

Этот торт лучше всего подавать и есть свежим, но в герметичном контейнере он может храниться несколько дней.

