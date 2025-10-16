Орхидеи часто теряют бутоны, когда дни становятся холоднее и темнее, но есть простой способ сохранить их целыми и вырастить гораздо более крупные цветы.

Орхидеи считаются неприхотливыми комнатными растениями, однако осенью им не хватает света и питательных веществ, поэтому они начинают чахнуть и сбрасывать цветы. Как пишет Express, в этот период важно подкармливать их, но умеренно, ведь избыток удобрений в холодное время года может повредить.

Эксперты по растениям из Greenship Gardens поделились, что отличным натуральным средством для орхидей является обычная банановая кожура.

"Секрет пышного цветения орхидей - в том, что вы выбрасываете ежедневно, - в банановых шкурках. Они действуют как природное "золотое удобрение"", - объяснили специалисты.

Специалисты говорят, что банановая кожура богата калием, который укрепляет растение, стимулирует образование бутонов и продлевает цветение. Кроме того, в ней содержится фосфор, необходимый для развития сильной корневой системы и защиты от стресса в холодный сезон.

Как сделать настой из банановой кожуры для орхидей - рецепт

Возьмите кожуру спелых бананов (лучше с коричневыми пятнами) и нарежьте её ножницами.

Сложите кусочки в банку или пластиковую ёмкость с крышкой.

Залейте водой и оставьте в тёплом месте на 1–2 дня, чтобы смесь слегка забродила. Когда вода станет мутной — удобрение готово.

Процедите настой и разбавьте его: 1 часть банановой воды на 10 частей чистой воды.

Полейте орхидею этим раствором.

Как сообщается, такую подкормку достаточно делать раз в месяц - чаще не нужно, иначе в грунте может накопиться избыток минералов.

Регулярное использование "бананового чая" помогает орхидеям цвести дольше, выпускать более крупные бутоны и поддерживать насыщенный зелёный цвет листьев.

