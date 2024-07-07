Существуют тонкие признаки, которые могут раскрыть истинный характер личности, которая притворяется.

Некоторые люди владеют искусством казаться приятными, но за фасадом доброжелательности скрывают совсем другие намерения. Однако существуют тонкие признаки, которые могут раскрыть их истинный характер, пишет Hack Spirit.

Понимание десяти признаков поведения поможет отличить по-настоящему добрых людей от тех, кто только притворяется таковым:

Постоянная непоследовательность

Это классический признак человека, который притворяется добрым. Они часто имеют непоследовательность в своем поведении. Их добрые и приветливые действия могут внезапно смениться на равнодушие или даже грубость. Такое изменение может вызвать чувство растерянности и сомнения в собственном восприятии. Но доверяйте своим инстинктам. Настоящая вежливость является последовательной. Если чье-то поведение резко меняется, это может быть признаком того, что доброжелательность не такая искренняя, как кажется.

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Проявляют заинтересованность только тогда, когда им что-то нужно

Если вы замечаете, что кто-то протягивает руку помощи только тогда, когда ему что-то нужно, а потом исчезает, скорее всего, он притворяется добрым. Настоящие друзья существуют для вас, а не только для того, что вы можете сделать для них.

Быстро приписывают себе заслуги, но не спешат брать ответственность

Психологические исследования показывают, что люди, которые притворяются добрыми, часто имеют сильную потребность в одобрении и признании. Это может привести к тому, что они чрезмерно стремятся присвоить себе успех, даже если их вклад был минимальным.

Но когда что-то идет не так, их нигде нельзя найти. Они могут даже зайти так далеко, что будут указывать пальцем на других, вместо того, чтобы признать свою долю вины. Такое поведение не только несправедливо, но и свидетельствует о том, что их доброта – лишь фасад.

Часто используют лесть, чтобы добиться своего

Лесть может быть замечательной вещью, когда она искренняя. Но есть люди, которые используют ее как инструмент для манипуляций и получения желаемого. Такие люди часто засыпают других комплиментами и заставляют чувствовать себя особенными, но их конечная цель, как правило, корыстная. Когда похвала кажется чрезмерной или неуместной, это может быть признаком того, что она не совсем искренняя.

Играют роль жертвы

Играя роль жертвы, они могут завоевать симпатию и манипулировать другими, заставляя делать то, что они хотят. Вместо того, чтобы искренне радоваться, они могут преуменьшить ваши достижения или быстро переключить внимание на себя. Это выглядит так, будто им трудно выдержать внимание к кому-то другому, кроме них самих. Искренние люди способны радоваться за других, не чувствуя при этом угрозы или омрачения.

Не уважают границы других

Настоящие друзья уважают ваши границы и ценят ваш комфорт больше, чем свое удобство. Если кто-то постоянно переступает ваши границы и унижает ваши чувства, это признак того, что их доброта может быть ненастоящей.

Чрезмерно уступчивые

На первый взгляд, человек, который всегда соглашается с вами, может показаться мечтой. Но копните немного глубже, и вы можете обнаружить, что все не так замечательно. Люди, которые притворяются добрыми, часто избегают разногласий любой ценой. Они могут соглашаться со всем. Обычно это происходит потому, что они хотят сохранить мир или поддерживать определенный имидж. Но здоровые отношения процветают благодаря уважительным разногласиям.

Сплетничают о других

Если кто-то мил с вами, но сплетничает о других, это явный красный флаг. Сплетни не только демонстрируют неуважение к людям, о которых они говорят, но и указывают на то, что они могут говорить о вас за спиной.

Добрые люди понимают ценность доверия и уважения в отношениях. Они не потакают распространению слухов и не делятся конфиденциальной информацией о других ради собственного развлечения или выгоды. Если они сплетничают с вами, они, скорее всего, будут сплетничать о вас. А это не является чертой по-настоящему хорошего человека.

Манипулируют

Самым ярким признаком того, что кто-то притворяется добрым, является манипуляция. Они могут использовать разнообразные тактики – вытягивание вины, отвлечение внимания, разыгрывание роли жертвы. Все это они делают для того, чтобы контролировать поведение других. Манипуляция – это явное нарушение доверия и уважения, двух фундаментальных элементов любых здоровых отношений.

Интересные новости

По мнению психологов, существуют определенные типы людей, которые могут препятствовать личностному росту и счастью других. Их нужно избегать. Речь идет не об эгоизме, а о самосохранении.

Психологи советуют не делиться информацией о себе. Это деликатный баланс, который позволяет наладить связь с другими, но не настолько, чтобы выявить свою уязвимость или рисковать благосостоянием.

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