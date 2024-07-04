Речь идет не об эгоизме, а о самосохранении.

По мнению психологов, существуют определенные типы людей, которые могут препятствовать личностному росту и счастью других. Их нужно избегать. Речь идет не об эгоизме, а о самосохранении, пишет Hack Spirit.

Психологи выделяют таких семь типов личностей, от которых стоит дистанцироваться:

Энергетические вампиры

Это люди, которые, кажется, высасывают из собеседников жизнь, оставляя их истощенными и подавленными. Психологи часто называют энергетическими вампирами тех, кто демонстрирует нарциссические или пограничные черты личности. Они, как правило, невероятно истощают, поскольку требуют постоянного внимания и одобрения, часто за счет эмоционального благополучия других. Поэтому стоит подумать об установлении границ или дистанцировании с такими людьми.

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Постоянный критик

Постоянная критика влияет на самооценку. Личность начинает сомневаться в себе, ставить под сомнение свой выбор и чувствовать себя неадекватной. Психология подсказывает, что постоянные критики часто сами борются с чувством неуверенности и неадекватности, проецируя их на других как защитный механизм. Конструктивная критика полезна, но когда она превращается в постоянный поток негатива, пора переоценить отношения.

Драматические магниты

Драматические магниты – это люди, которые всегда находятся в центре кризиса. Их жизнь – это вечная мыльная опера, наполненная конфликтами, проблемами и эмоциональными потрясениями. Они часто создают ненужные конфликты и, кажется, наслаждаются тем, что находятся в центре внимания. Психологи предполагают, что некоторые люди могут быть зависимыми от драмы, потому что она обеспечивает им прилив адреналина. Это ощущение может быть похожим на то, что испытывают любители риска или экстремальных видов спорта.

Если вы чувствуете, что вас постоянно втягивает в чужую драму, пришло время отступить. Сохранять душевное спокойствие очень важно, а иногда это означает дистанцироваться от хаоса.

Вечный пессимист

Что бы ни случилось, они всегда находят, на что пожаловаться. С пессимистами может быть сложно находиться рядом. Их негатив может быть заразным, и человек, который рядом, перенимает подобный образ мышления. Хотя важно быть рядом с друзьями в трудные времена, постоянный негатив может повлиять на психическое здоровье. Лучше ограничить общение с такими людьми, если это начинает влиять на собственное позитивное мировоззрение.

Невзаимный человек

В любых отношениях должен быть баланс между тем, что дают и что берут. Однако бывают односторонние отношения, где один человек всегда отдает, а другой всегда берет. Важно понимать, что отношения не должны быть транзакциями, но они также не должны быть улицами с односторонним движением. Поэтому нормально переоценивать и дистанцироваться от отношений, которые заставляют чувствовать себя истощенными и недооцененными.

Перекладывают вину

Они точно знают, как заставить других чувствовать себя плохо из-за того, что они не делают то, что хотят манипуляторы. Они могут использовать эмоциональные манипуляции, играть в жертву или постоянно напоминать о прошлых услугах, чтобы добиться своего. Перекладывание вины – это форма эмоциональной манипуляции. Это тактика, к которой прибегают люди, которые не могут или не хотят прямо попросить.

Если кто-то постоянно заставляет вас чувствовать вину за то, что вы живете на своих условиях, возможно, пришло время пересмотреть его место в вашей жизни. Чувство вины – это тяжелое бремя.

Манипулятор

Пожалуй, самый опасный из всех этих типов – манипулятор. Эти люди являются экспертами в искажении ситуации, используют ваши слова против вас, заставляют сомневаться в собственном восприятии реальности. Психологи называют эту тактику газлайтингом. Это форма психологической манипуляции, когда человек пытается заставить сомневаться в собственной памяти, восприятии или здравом смысле.

С манипуляторами сложно бороться, поскольку они часто очень хорошо разбираются в своем деле. Однако, как только вы распознаете признаки манипуляции, очень важно стоять на своем и дистанцироваться.

Интересности

Психологи советуют не делиться информацией о себе. Это деликатный баланс, который позволяет наладить связь с другими, но не настолько, чтобы выявить свою уязвимость или рисковать благосостоянием.

Добиваясь финансового успеха, мы часто сосредотачиваемся на стратегиях создания богатства. Однако не менее важно знать скрытые ловушки, которые могут незаметно испортить любые усилия.

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