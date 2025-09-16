Важно тщательно контролировать температуру воды, считают повара.

Яйца пашот - вкусные и низкокалорийные. Для их приготовления не нужно использовать дополнительный жир, как в случае с яичницей. Однако сварить их идеально под силу не каждому: одно неправильное движение - и белок слишком затвердеет или желток расплывется, пишет Express.

Издание расспросило трех шеф-поваров, как правильно готовить яйца пашот. Все ответили, что главный секрет - в температуре воды.

Преподаватель по кулинарии и владелец кондитерской студии Жан-Батист Лукас утверждает, что самое важное при приготовлении яиц пашот - не пропустить тот момент, когда вода уже начинает закипать, но еще не кипит.

По его словам, варка на медленном огне делает яйцо мягким, а желток жидким. Яйца нужно погружать в воду тогда, когда на дне образуется несколько пузырьков, которые будут медленно подниматься.

Шеф-повар Хлоя Хаммонд тоже подчеркнула, что ни в коем случае нельзя доводить воду до кипения, потому что "это просто разорвет яйцо".

Контроль температуры воды во время приготовления яиц пашот является обязательным для владелицы и шеф-повара ресторана Джессики Рандхавы.

"Во время варки свежего яйца пашот я всегда тщательно контролирую температуру воды - она должна быть чуть ниже минимальной температуры кипения - около 87-88 градусов по Цельсию, чтобы белки медленно застывали и не расслаивались из-за кипящей воды. Я всегда использую термометр для контроля температуры воды во время варки яиц пашот", - подчеркнула она.

Также Джессика отметила, что яйца пашот получаются лучше, когда используются свежие яйца.

"Со временем яйца становятся водянистыми, а затем крошатся и расслаиваются во время варки. Я заметила, что свежие яйца имеют гораздо более плотный и твердый белок, который лучше держит форму", - пояснила шеф-повар.

