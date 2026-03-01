Эти 9 распространенных мифов о стирке портят вашу одежду: эксперты назвали частые ошибки

По словам специалистов, многие вещи можно постирать вручную, вместо того, чтобы нести их в химчистку.

Привычки, связанные со стиркой, могут на самом деле портить вашу одежду. Вы можете думать, что стираете вещи правильно, однако вы совершаете одну или даже несколько самых распространенных ошибок, которые могут привести не только к более быстрому износу одежды, но и к растрате ресурсов, таких как вода и энергия. Поэтому эксперты по стирке и уходу за тканями развеяли для Real Simple мифы о стирке.

Определенную одежду нужно чистить в химчистке

Как отметила руководитель отдела маркетинга компании The Laundress Ханна Йокоджи, многие вещи можно стирать вручную. Например, шерсть и кашемир или осторожно в стиральной машине на деликатном режиме.

Эксперт посоветовала искать качественный порошок для шерсти и кашемира, который не содержит ферментов и позволяет уверенно стирать дома деликатные натуральные волокна.

Больше стирального порошка = лучшая стирка

"Когда вы используете слишком много стирального порошка для стирки одежды, вы можете заметить, что она становится жесткой, теряет форму или на ней образуется мыльная пленка, которая никак не исчезает. Это происходит, когда стиральный порошок не выполаскивается полностью, что со временем может привести к тому, что ваша одежда будет выглядеть тусклой или изношенной", - объяснила Фрей Левенгаупт, соучредитель и главный директор по продуктам компании Steamery.

В то же время ученый по уходу за тканями компании P&G Ким Ромин отметила, что в вопросе стирального порошка существует тонкая грань.

"Часто люди недооценивают объем загрузки и степень загрязнения, а это означает, что они могут использовать недостаточное количество стирального порошка для эффективной стирки одежды", - добавила она.

Эксперт советует обращать внимание на рекомендуемые количества стирального порошка, чтобы достичь наилучших результатов, а не оценивать их на глаз.

Все пятна требуют одинакового выведения

"Все пятна не одинаковы, и правильное их выведение, в зависимости от конкретных ингредиентов пятна и состава ткани одежды, увеличит ваши шансы на его удаление. Например, кровь следует обрабатывать только холодной водой, чтобы пятно не въелось в одежду", - объяснила Йокоджи.

Перегрузка стиральной машины экономит время

"Ошибочно считать, что перегрузка стиральной машины экономит время. Однако это может препятствовать надлежащему перемешиванию в машине и мешать одежде быть должным образом выстираной и прополосканной", - отметила Ромейн.

Вы должны стирать одежду после каждого ношения

"Процесс стирки приводит к износу одежды, поэтому лучше всего попробовать альтернативные методы, чтобы освежить одежду, когда это возможно", - подчеркнула Левенгаупт.

Она советует использовать паровую обработку или спрей для ткани, чтобы реже стирать одежду.

Горячая вода обеспечивает наиболее глубокую очистку

"Вы можете достичь глубокой очистки с помощью прохладной или холодной воды, если выберете стиральный порошок, оптимизированный для более прохладных температур воды", - добавила Йокоджи.

В то же время эксперт по уборке и стирке Алисия Соколовски сказала:

"Хотя горячая вода полезна для сильно загрязненных вещей, она не всегда является лучшим выбором для большинства стирок. Высокие температуры могут обесцветить цвета, усадить натуральные волокна, такие как хлопок, и со временем ослабить структуру ткани".

Левенгаупт считает, что стандартным вариантом должна быть температура около 30 °C, ведь это отличная температура для стирки спортивной одежды, синтетики, деликатных вещей, а также тканей, которые не сильно загрязнены.

Уксус в стирке устраняет запахи и смягчает ткани

"Еще один миф о стирке заключается в том, что использование уксуса при стирке может эффективно устранить запахи и смягчить ткани. Хотя многие люди считают, что уксус является естественным средством для решения этих проблем, он не очень эффективен для стирки и может даже ухудшить эффективность стирального порошка. Уксус имеет более низкий уровень pH, чем стиральный порошок, и может препятствовать очистке, если добавлять его во время стирки. Это может привести к появлению пятен на одежде или накоплению грязи. Для достижения оптимальных результатов лучше всего использовать высококачественный стиральный порошок, специально разработанный для эффективной очистки и устранения запахов", - объяснила Ромейн.

Вам не нужно мыть стиральную машину

"Чтобы стиральная машина оставалась чистой между стирками, оставляйте дверцу открытой, чтобы предотвратить появление плесени и неприятного запаха, а также оставляйте ящик для стирального порошка открытым, чтобы он просох после каждой стирки. Также важно чистить резиновую прокладку дверцы, чтобы удалить влагу и остатки грязи", - посоветовала Йокодзи.

Кроме того, она рекомендует раз в месяц запускать цикл стирки в горячей воде с двумя чашками белого уксуса или моющим средством.

Высокая температура в сушилке - это нормально

"Тепло - один из самых вредных факторов, которому подвергается одежда. Частая сушка при высокой температуре может привести к усадке тканей, выцветанию цветов и разрушению эластичных волокон в таких вещах, как спортивная одежда и нижнее белье. Со временем это приводит к потере формы одежды и снижению ее прочности. Использование более низких температурных режимов или сушка на воздухе, когда это возможно, может значительно продлить срок службы одежды", - подчеркнула Соколовски.

Другие советы экспертов

