Правильная обрезка имеет решающее значение для получения здорового урожая.

Осенью большинство фруктовых деревьев готовятся к периоду покоя. Обрезка в это время стимулирует появление новых побегов, которые могут не окрепнуть до первых заморозков, что ставит под угрозу все дерево.

Издание Martha Stewart выяснило у экспертов, когда следует обрезать фруктовые деревья.

"Осенняя обрезка также делает фруктовые деревья уязвимыми для вредителей, инфекций, повреждений от морозов и отмирания ветвей", - цитирует эксперта в ботанике Настю Васильчишину.

Когда обрезать фруктовый сад

Оптимальное время для обрезки плодовых деревьев - конец зимы или начало весны, когда сильные морозы уже прошли, но растения все еще находятся в состоянии покоя.

"Важно сделать это до начала появления почек и листьев. Точное время зависит от региона, но обычно это период с февраля до начала или середины марта", - говорит Васильчишина.

Во время периода покоя сок течет медленно, что снижает ущерб от обрезки.

"Холодная погода также снижает активность патогенов, уменьшая вероятность заражения. Кроме того, отсутствие листвы позволяет тщательно осмотреть ветви и проверить их состояние", - добавила эксперт.

Хотя первоочередная цель обрезки заключается в удалении сухих ветвей и конкурирующих побегов, практическая сторона вопроса также важна.

"Мы также уменьшаем высоту прошлогодних побегов, чтобы следующий урожай плодов был в пределах досягаемости. Кроме того, уменьшаем вес самых длинных горизонтальных побегов, которые могут сломаться под тяжестью плодов", - говорит арборист Джейс Джейкобсон.

В то же время санитарную обрезку можно проводить в осенние месяцы. Васильчишина рекомендует удалять только сухие, поврежденные или мертвые ветви:

Они могут стать укрытием для вредителей, прячущихся в трещинах коры зимой. Однако избегайте обрезки здоровых побегов.

Некоторые косточковые деревья, такие как вишни, сливы, а также зрелые яблони и груши, также могут быть исключением, поскольку обрезка может проредить крону и улучшить доступ солнечного света к плодоносящим ветвям.

Как правильно обрезать ветки на деревьях

Учитывайте температуру. Для зимней обрезки выбирайте сухой день с температурой от -5 до 0°C, говорит Васильчишина. Избегайте обрезки перед сильными морозами или во время них, а также в влажную, дождливую или снежную погоду.

Удалите поросль. Обрежьте слабые боковые побеги, которые отнимают ресурсы у основных ветвей и препятствуют циркуляции воздуха внутри кроны.

Не переусердствуйте с обрезкой. Удаляйте только 20-30% ветвей за один раз.

Используйте чистые, острые, продезинфицированные инструменты, чтобы предотвратить заражение.

Сначала обрезайте самое очевидное - поврежденные, больные, растущие внутрь, вверх или вниз пересекающиеся ветви - или те, которые делают крону слишком густой, говорит Васильчишина. Сформируйте сильные, здоровые опорные ветви, к которым вы можете легко получить доступ и которые будут нести большую часть плодов.

Делайте небольшие срезы. Не бойтесь делать много небольших срезов, говорит Джейкобсон.

Ранее УНИАН писал, что садоводы назвали 8 деревьев, которые нельзя обрезать осенью.

