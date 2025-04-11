Некоторые исследования показали положительный результат в этом направлении.

Фисташки являются важным источником макро и микроэлементов. Также эти орехи имеют высокое содержание мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот и каротиноидов. В то же время есть теория о том, что фисташки могут помочь в похудении, поэтому исследования показали, действительно ли это так, пишет verywell health.

Фисташки и другие орехи имеют большой потенциал для контроля веса благодаря содержанию белков, клетчатки и полезных жиров. В частности несколько исследований подтвердили это, ведь фисташки способствовали сытости, когда их употребляли как перекус.

"Однако систематический обзор и мета-анализ не показали четких общих доказательств того, что потребление орехов приводит к долгосрочному снижению веса у людей с избыточным весом", - отметили в издании.

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В то же время другое исследование показало, что добавление фисташек к ежедневному перекусу уменьшает чувство голода. Также увеличение потребления фисташек, согласно исследованию, улучшило ежедневный рацион участников и общее потребление питательных веществ.

"Другое исследование, которое длилось год, показало, что увеличение ежедневного потребления нескольких орехов, включая фисташки, уменьшило объем талии и снизило общее ежедневное потребление калорий. Это еще раз свидетельствует о том, что фисташки и другие орехи могут помочь в контроле веса", - подчеркнули в материале.

В verywell health заверили, что фисташки действительно полезны для человека, ведь могут быть хорошим дополнением практически к любой диете.

Однако эксперты советуют избегать фисташек, если вы имеете аллергию на них или их компоненты.

Какие еще орехи полезны для человека

Ранее диетологи назвали 7 самых здоровых видов орехов для организма человека. В этот перечень вошли грецкие орехи, миндаль, арахис, фисташки, бразильские орехи, пекан и кедровые орехи.

Также одно из исследований свидетельствует о том, что у людей, которые едят более пяти порций орехов в неделю, большая продолжительность жизни по сравнению с теми, кто этого не делает.

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