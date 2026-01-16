Как удалить косточку авокадо без усилий за несколько секунд: тиктокер показал хитрый трюк

Чтобы избавиться от косточки, даже нож не понадобится.

Авокадо - любимый многими фрукт. Поскольку он богат полезными жирами, клетчаткой, калием, минералами, витаминами K, C, E и B, то имеет многочисленные преимущества для здоровья, пишет Mirror.

Каждый, кто хотя бы раз покупал авокадо, знает, как трудно бывает удалить из него большую косточку. Американский тиктокер Сидни Раз, который делится в сети различными лайфхаками, рассказал, как можно решить эту проблему.

Он признался, что сам увидел этот трюк у австралийского кулинарного инфлюенсера Ната, который в интернете использует никнейм Nat's What I Reckon. Последний предложил удалить косточку авокадо, просто нажав на заднюю часть плода.

В начале видео видно, что Нат, явно скептически настроенный, держит половину авокадо с косточкой внутри, а затем осторожно нажимает на заднюю часть плода пальцами, в результате чего косточка легко выскакивает.

Посмотрев видео Ната, Сидни решил опробовать этот трюк. Он рассказал, что в 2025 году перенес сложную операцию на желудке, и это заставило его пересмотреть свои пищевые привычки и включить в рацион больше продуктов, богатых полезными жирами, в том числе и авокадо. В то же время пришлось осваивать различные техники работы с ним.

Объясняя это, Сидни осторожно разрезал авокадо пополам, стараясь не задеть косточку. По его словам, до сих пор он удалял ее, осторожно ударяя по ней острым краем ножа, а затем поворачивая лезвие, чтобы освободить ее, но ему было интересно попробовать новый метод.

Тиктокер поднял половинку авокадо с косточкой и осторожно нажал на кожуру. Через несколько секунд после нажатия она без труда вылетела и упала в мусорное ведро на полу.

"Авокадо без косточек. Никаких страшных разрезов. Это сработает. Спасибо, Натсе", – сказал тиктокер.

Ранее УНИАН рассказывал, как сохранить половинку авокадо, чтобы оно не потемнело. Как объяснили в компании, которая занимается выращиванием этого фрукта в Мексике, сначала следует удалить косточку из авокадо и сразу же смазать мякоть неиспользованной половины свежим лимонным соком. Затем нужно завернуть половину авокадо в пищевую пленку и хранить в холодильнике.

Вас также могут заинтересовать новости: