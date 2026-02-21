Как лучше всего хранить авокадо: эксперты назвали ошибку №1, которую допускают почти все

Эксперты объяснили, где лучше хранить целые и разрезанные плоды.

Самая распространенная ошибка при хранении авокадо - класть его в холодильник, как только принесли из магазина, пишет Foodandwine.

По словам фермера и представителя Калифорнийской комиссии по авокадо Дарина Миллера, преждевременное охлаждение является самой распространенной ошибкой, которую люди совершают с этим фруктом.

"Авокадо собирают зрелым, но твердым, и ему нужно время при комнатной температуре, чтобы раскрылись его полный вкус и кремовая текстура", – говорит эксперт.

Он объяснил, что хранение в холодильнике может привести к неравномерному созреванию, поэтому советует оставлять твердые плоды на столе и ежедневно их проверять.

"Спелый авокадо должен немного поддаваться легкому давлению у конца плодоножки. Сам по себе цвет кожуры не является надежным показателем спелости, поэтому лучше всего ощущать его на ощупь", – пояснил он.

По словам эксперта, класть авокадо в холодильник следует только после того, как они созреют, чтобы "помочь поддерживать пиковую спелость в течение нескольких дополнительных дней".

Что касается разрезанного авокадо, то, как отметил Миллер, "самым распространенным ошибкой является хранение мякоти на воздухе". Он рассказал, что воздух вызывает окисление и потемнение поверхности плода, а это на вид не очень аппетитно.

Миллер и несколько профессиональных поваров, которые ежедневно работают с авокадо, поделились своими лучшими рекомендациями по хранению авокадо.

Отмечается, что хранение целых авокадо похоже на хранение помидоров. Если вы не хотите, чтобы они быстро созрели, им нужен поток воздуха, чтобы вывести избыток этилена.

Если авокадо разрезано, Миллер не только оставляет косточку, чтобы защитить середину от воздуха, но и смазывает открытую поверхность лимонным или лаймовым соком.

"Затем прижмите пищевую пленку непосредственно к мякоти, чтобы не образовывались воздушные карманы, прежде чем поставить в холодильник", – говорит эксперт.

По словам шеф-повара Волтера Риваса, для хранения половинок авокадо обязательны герметичные контейнеры. Как объяснил шеф-повар Алекс Карбальо, они ограничивают окисление и предотвращают потерю влаги, что "сохраняет текстуру и вкус".

Ривас также объяснил, как ускорить процесс созревания авокадо:

"Положите их в коричневый бумажный пакет вместе с бананом или яблоком. Естественный этиленовый газ из фруктов является ускорителем созревания".

Когда ваши авокадо мягкие и спелые, но вы не можете использовать их сразу, шеф-повар и разработчик рецептов Джессика Райс предлагает их заморозить.

"Вы можете удалить кожуру и косточку, быстро нарезать их кубиками, положить подготовленный авокадо в пакет или контейнер, пригодный для замораживания, и положить в морозильную камеру", – отметила она.

При этом важно, чтобы продукт хранился без доступа воздуха, поэтому его нужно как можно тщательнее удалить перед закрытием пакета.

