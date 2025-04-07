Сморщенные, пожелтевшие листья или неприятный запах субстрата говорят о том, что орхидею надо срочно спасать.

Орхидеи - красивые и популярные комнатные растения, но они также считаются очень привередливыми. В подходящих условиях орхидея может процветать годами, но если вы неправильно оцените ее потребности в освещении и поливе, это приведет к ее гибели. Однако есть несколько эффективных способов вернуть умирающую орхидею к жизни, пишет портал Martha Stewart.

Признаки того, что орхидею нужно реанимировать

"Почвенная смесь, используемая для вашей орхидеи, может пахнуть, что означает бактериальную или грибковую проблему", — говорит Линда Ланджело, специалист по садоводству в Университете штата Колорадо.

Также обратите внимание на визуальные признаки того, что ваша орхидея чувствует себя плохо. Так, пожелтение листьев может указывать на чрезмерный полив, а сморщенные листья — на недостаточный полив. Красные или фиолетовые листья часто являются признаком солнечного ожога. Если ваша орхидея страдает от грибковой, бактериальной проблемы или насекомых, вы можете заметить пятна на листьях, потерю листьев или увядшие бутоны, говорит Ланджело.

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Как спасти орхидею

Есть несколько способов реанимировать умирающую орхидею, но вам нужно определить, что вызывает стресс у растения, чтобы спасти его.

Отрегулируйте график полива

Чрезмерный или недостаточный полив орхидеи может вызвать стресс у растения. "Как правило, если листья начинают выглядеть мягкими и морщинистыми, орхидея немного пересохла. Если они желтеют и опадают, орхидея немного перелита", — говорит Джастин Хэнкок, садовод в Costa Farms.

Обрежьте корни

Периодически проверяйте корни орхидеи и обрезайте любые мертвые, сморщенные или умирающие корни, говорит Ланджело. Если корни показывают признаки корневой гнили или других грибковых проблем, обрежьте корни и пересадите растение. "Пересадка после удаления любого из этих типов корней предотвращает дальнейшее распространение корневой гнили и гнили короны", — говорит Ланджело.

Пересадка в правильное время

Время имеет важное значение при пересадке орхидеи. Никогда не пересаживайте орхидею, когда она цветет — всегда ждите, пока цветы не увянут. В отличие от многих комнатных растений, орхидеи не нужно пересаживать, чтобы предотвратить застревание корней. Будучи эпифитами, эти растения обычно выталкивают корни вверх и наружу из почвенной смеси, говорит Хэнкок. Пересаживайте орхидею, когда почвенная смесь начинает разлагаться и становится слишком плотной.

Замочите орхидею

Проверяйте корни орхидеи каждые пару недель, чтобы предотвратить обезвоживание. Если орхидея высохла, замочите ее в воде примерно на 10 минут, чтобы помочь регидратировать смесь и корни, говорит Хэнкок.

Обеспечьте больше солнечного света

Если листья или цветы вашей орхидеи выглядят увядшими, попробуйте дать ей больше солнечного света. "В помещении орхидеи хорошо переносят средний свет, но им действительно нужен яркий свет", — говорит Хэнкок. "Более яркое место — естественное, искусственное или сочетание обоих типов света — может помочь растению как для роста, так и для цветения".

Обеспечьте соответствующую температуру

Орхидеи предпочитают температуру около 18-23 градусов, с более прохладными условиями ночью. "Чрезмерный холод или жара могут помешать новому росту", — говорит Ланджело.

Поддерживайте высокую влажность

Поддержание надлежащего уровня влажности для вашей орхидеи предотвратит ее слишком быстрое высыхание. "В зависимости от вида орхидеи уровень влажности может составлять от 50 до 90 процентов", — говорит Ланджело. "Phalaenopsis, популярная орхидея, требует 50 процентов влажности. Другая популярная орхидея, Cattleyas, будет хорошо себя чувствовать при влажности от 50 до 80 процентов". Если вашей орхидее нужно повышение влажности, поместите над ней колпак или поддон с водой под горшок.

Определите и обработайте вредителей

"Вредители, такие как щитовки или мучнистые червецы, высасывают энергию из вашей орхидеи", — говорит Хэнкок. Некоторые распространенные вредители, которые могут поражать вашу орхидею, включают долгоносиков, мокриц, ногохвосток, улиток, щитовок, трипсов, мучнистых червецов и паутинных клещей. Не существует универсального решения для борьбы с заражением вредителями, поэтому сначала определите тип вредителя, чтобы найти правильное лечение.

Мониторинг заболеваний

Табачная мозаика и бактериальная пятнистость листьев — две распространенные проблемы орхидей. "Вирус табачной мозаики передается от других растений поблизости, клещей, нематод, тлей и трипсов", — говорит Ланджело. Пятнистость листьев — это бактериальное заболевание, которое проявляется в виде коричневых пятен с желтыми краями.

Дезинфекция секаторов, очистка горшков перед пересадкой и правильный полив могут помочь предотвратить некоторые из этих проблем. Как и в случае с вредителями, решение проблемы лечения любой болезни растения начинается с ее правильного определения, говорит Ланджело.

Ранее садовница посоветовала поливать орхидею раствором корицы для борьбы с инфекциями и буйного цветения.

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