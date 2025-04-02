Отмечается, что эта подкормка поможет "разбудить" растения.

Весна наступила, и многие любители орхидей ищут способы увеличить потенциал цветения растений. Если не удается добиться обильного цветения орхидей, существует невероятный кухонный ингредиент, который может сделать их великолепными.

Издание Journee Mondiale пишет, что эксперты по орхидеям обнаружили, что корица может творить чудеса с орхидеями. Этот ароматный порошок содержит соединения, которые поддерживают иммунитет растений и способствуют активному цветению, особенно весной, когда орхидеи готовятся к цветению.

"Корица содержит эфирные масла и противогрибковые свойства, которые защищают корни орхидей и одновременно стимулируют рост", - объясняет доктор Мария Хендерсон, ботаник и специалист по орхидеям из Института исследования тропических растений. "При правильном использовании она создает оптимальные условия для эффектного цветения".

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Как корица способствует цветению орхидей

При добавлении в горшечную среду для орхидей она помогает:

бороться с вредными грибками и бактериями, которые могут повредить корни;

стимулировать гормоны роста, которые вызывают цветение;

улучшить усвоение питательных веществ во время весеннего вегетационного периода;

создайте слегка кислую среду, которую любят орхидеи.

Идеальный весенний уход за спящими орхидеями

"Весна - это время, когда орхидеи естественным образом готовятся к вегетационному периоду", - отмечает Бенджамин Торрес, культиватор орхидей с пятнадцатилетним опытом работы. "Добавление корицы сейчас максимально ускоряет естественный цикл цветения растения".

Как использовать корицу для полива орхидей:

Смешайте 1 чайную ложку молотой корицы с литром теплой воды. Дайте настояться в течение 30 минут, чтобы получился светло-янтарный раствор. Используйте эту смесь вместо обычной воды для одного ежемесячного полива.

Многие любители орхидей отмечают заметные изменения уже через 3-4 недели после того, как начинают поливать корицей. Преобразования часто бывают разительными: спящие растения внезапно выпускают цветочные шипы, существующие бутоны развиваются быстрее, и, в конечном счете, цветки держатся дольше обычного.

Корица предлагает и другие преимущества для орхидей. Она действует как натуральное ранозаживляющее средство, когда ее прикладывают к порезам на стеблях растений, и может предотвратить гниение при весенних колебаниях температуры и влажности.

Ранее УНИАН писал, как "разбудить" орхидею, чтобы она зацвела.

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