Профессиональный садовод рассказала, как сохранить орхидею живой и цветущей.

Мечтаете выращивать дома орхидеи? Эти цветы покоряют миллионы сердец по всему миру. Разнообразие их форм и оттенков потрясает. Но, к сожалению, новичкам не всегда удается выращивать эти цветы в квартире - слишком уже привередлив этот цветок.

Клаудия де Йонг, отмеченный многочисленными наградами садовый дизайнер и консультант из Великобритании, рассказала изданию Real Simple, не любит расти орхидея и что делать, чтобы цвела орхидея.

Эксперт говорит, что орхидеи очень чувствительны к чрезмерному поливу и непостоянным температурам. Именно поэтому им нужна правильная влажность и циркуляция воздуха для процветания. Также необходим горшок, который позволяет воде легко стекать.

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Начните с правильной почвы. "Орхидеям нужна специальная смесь, которая хорошо дренируется. Типичная смесь для орхидей может включать такие компоненты, как кора, перлит, кокосовая шелуха и мох сфагнум, - пояснила Йонг.

После того, как вы нашли подходящую почву, пришло время найти подходящий горшок. "Для орхидей необходим хорошо дренируемый горшок. Орхидеи не любят сидеть в стоячей воде, поэтому дренаж имеет решающее значение для предотвращения гниения корней. Часто предпочитают прозрачные пластиковые горшки, потому что они позволяют свету достигать корней, и вы можете видеть их состояние", - пояснила Йонг.

Эксперт рекомендует горшок, который на два дюйма (около 5 см - УНИАН) больше корневого кома орхидеи. "Вы можете пересаживать орхидею каждые два-три года, особенно если почвенная смесь разложилась и удерживает слишком много влаги", - уточнила садовод.

Она утверждает, что орхидеи лучше всего себя чувствуют при ярком и непрямом солнечном свете. "Окно, выходящее на северо-восток или восток, хорошо подходит для многих видов орхидей, обеспечивая утренний солнечный свет без интенсивности полуденного солнца", - пояснила Йонг.

Еще один важный аспект - это полив. Придерживайтесь графика полива орхидеи примерно раз в неделю весной и летом и каждые 10 дней или две недели осенью и зимой. "Главное — дать растению немного подсохнуть между поливами. Вы можете проверить это, засунув палец в почвенную смесь. Если она сухая, пора поливать. Если она влажная, подождите еще несколько дней. Перелив — одна из самых больших ошибок при уходе за орхидеями, поэтому важно не оставлять их в воде", - пояснила садовод.

Следуйте этим советам, и вы станете гордым владельцем цветущей орхидеи.

Напомним, ранее садовод рассказала, как и чем поливать орхидею, чтобы она цвела дважды в год.

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