Оказывается, кофе может серьезно повышать уровень "плохого" холестерина.

То, как вы завариваете кофе, может влиять на уровень холестерина. Об этом говорит в новом исследовании, опубликованом в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

Как выяснилось, офисный кофе, который многие пьют ежедневно, может содержать повышенные концентрации соединений, влияющих на липидный профиль. Однако есть простой способ свести их уровень к минимуму — использовать фильтрацию при заваривании.

В составе кофе присутствуют растительные соединения под названием дитерпены, которые по-разному действуют на организм. Среди них — кафестол и кавеол, которые связаны увеличением уровня "плохого" холестерина. Исследователи из Швеции обнаружили, что способ приготовления кофе играет решающую роль в количестве этих соединений в готовом напитке.

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Команда учёных протестировала различные способы заваривания кофе — как в бытовых, так и в профессиональных кофемашинах. Самым неблагоприятным методом оказалось традиционное кипячение кофе в большой кастрюле. Однако фильтрация может существенно уменьшить содержание вредных веществ.

Кофемашины также производят напиток с довольно высокой концентрацией дитерпенов.

"Процесс фильтрации играет ключевую роль в снижении содержания веществ, повышающих холестерин, в кофе", - утвержают исследователи.

Согласно расчётам исследователей, если заменить кофе из атвомата на напиток, прошедший бумажную фильтрацию, это может привести к снижению риска атеросклеротических заболеваний на 13% за пять лет и на 36% за сорок.

Эспрессо показал наибольшее содержание кафестола — в среднем около 1060 мг на литр. Кофе из автоматов оказался чуть "мягче": в нём зафиксировано 174 мг/л кафестола и 135 мг/л кавеола. Умеренные значения наблюдались в напитках, приготовленных во френч-прессе.

Наилучшие результаты показал кофе, прошедший через бумажный фильтр — уровень вредных веществ в нём составил всего 11,5 мг/л кафестола и 8,2 мг/л кавеола.

Особняком стоит кофе, сваренный по традиционному рецепту без фильтра — как это часто практикуется в Швеции. Его показатели достигали почти 940 мг/л кафестола и 680 мг/л кавеола.

К счастью, и здесь есть решение: фильтрация через ткань снижает концентрацию вредных веществ. Исследователи даже использовали носок, однако подойдёт любая тканевая или бумажная фильтрующая основа.

Авторы исследования уточняют, что работа имеет ряд ограничений: небольшой объём выборки, а также неучтённые параметры, такие как размер пор в фильтрах, давление воды, её температура и особенности помола и обжарки кофейных зёрен.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как улучшить вкус кофе.

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