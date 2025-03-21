Доктор медицины, гастроэнтеролог Уилл Булсевич рассказал, что стоит добавить в кофе, чтобы усилить его полезные свойства, пишет eatingwell.com.
"Хотите приправить свой утренний кофе? Вот что я добавляю, чтобы придать остроты своему дню", - отметил он.
Как улучшить вкус кофе - совет
Хотя многие из специй, которые рекомендует Булсевич, являются сезонными фаворитами, он дает "зеленый свет" на их использование в любое время года.
"Корица - это основа. Она сладкая, хорошо сочетается со всем, и ее можно сочетать с другими специями", - отметил он.
Добавляете ли вы корицу в кофейную гущу или добавляете ее после заваривания, вы не ошибетесь и получите питательный и вкусный кофе.
Что добавить в кофе - другие специи
Для еще большего эффекта Булсевич рекомендует попробовать кофе с тыквенными специями (корица, имбирь, мускатный орех и гвоздика).
Три его любимые специи для кофе - корица, куркума и имбирь.
"Вместе они просто восхитительны. Обычно я также добавляю немного соевого молока", - рассказал доктор.
Отмечается, что сочетание куркумы и имбиря - это богатая антиоксидантами смесь, которая обеспечивает такие преимущества, как поддержка здоровья сердца, уменьшение воспаления и облегчение болей в желудке.
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