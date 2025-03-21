С помощью этой специи вы получите питательный и вкусный кофе.

Доктор медицины, гастроэнтеролог Уилл Булсевич рассказал, что стоит добавить в кофе, чтобы усилить его полезные свойства, пишет eatingwell.com.

"Хотите приправить свой утренний кофе? Вот что я добавляю, чтобы придать остроты своему дню", - отметил он.

Как улучшить вкус кофе - совет

Хотя многие из специй, которые рекомендует Булсевич, являются сезонными фаворитами, он дает "зеленый свет" на их использование в любое время года.

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"Корица - это основа. Она сладкая, хорошо сочетается со всем, и ее можно сочетать с другими специями", - отметил он.

Добавляете ли вы корицу в кофейную гущу или добавляете ее после заваривания, вы не ошибетесь и получите питательный и вкусный кофе.

Что добавить в кофе - другие специи

Для еще большего эффекта Булсевич рекомендует попробовать кофе с тыквенными специями (корица, имбирь, мускатный орех и гвоздика).

Три его любимые специи для кофе - корица, куркума и имбирь.

"Вместе они просто восхитительны. Обычно я также добавляю немного соевого молока", - рассказал доктор.

Отмечается, что сочетание куркумы и имбиря - это богатая антиоксидантами смесь, которая обеспечивает такие преимущества, как поддержка здоровья сердца, уменьшение воспаления и облегчение болей в желудке.

Напомним, ранее УНИАН, как убрать горечь из кофе без сахара и молока.

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