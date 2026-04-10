В преддверии Пасхи обязательно нужно тщательно убрать в квартире.

Пасха 2026 наступает уже через два дня, 12 апреля, и кроме приготовления традиционной выпечки, хозяйки соблюдают еще одно правило - устраивают генеральную уборку, чтобы встретить праздник в чистоте. Привести квартиру в порядок можно или в Чистый четверг 2026, или в субботу перед Пасхой. Рассказываем, как почистить очень грязный ковер в домашних условиях без пылесоса и выбивания.

Как почистить ковер в домашних условиях, не снимая с пола

Онлайн-энтузиастка уборки Линси Кромби рассказала, как почистить ковер, не снимая с пола без пылесоса. О методе, который она предлагает, пишет британское издание Express. Авторы пишут, что ковер - одно из самых грязных мест в доме, даже если с виду он кажется чистым. На поверхности покрытия могут обитать пылевые клещи, скапливаться пыльца и грязь, и поэтому предмет интерьера быстро становится рассадников бактерий и кладезем аллергенов.

Именно поэтому в процессе весенней уборки ему нужно уделить особое внимание, и Линдси Кромби рассказала, как почистить ковер, не снимая с пола, средством, которое есть в ванной комнате почти каждого человека. Эксперт считает, что хорошо чистит ковры обычная пена для бритья, причем, она же подходит для удаления пятен с матрасов. Сама по себе пена, говорит Кромби, это взбитое мыло, которое пенится, проникает в структуру ткани и убирает все загрязнения, даже жир.

Энтузиастка уборки объяснила, как придать ковру свежий вид таким способом - она рекомендует взять губку или тряпку, намочить, протереть ковер, сверху выдавить немного пены и распределить ее щеткой по загрязненным участкам. В таком виде предмет интерьера нужно оставить на 10 минут, а затем смыть обычной теплой водой. Желательно позволить ковру высохнуть самостоятельно, не ускорять процесс феном или пылесосом - в этом просто нет необходимости, пятна исчезнут и так без лишних усилий.

