Стручковая фасоль получается идеальной благодаря ингредиенту, который есть на каждой кухне

Этот "секретный" ингредиент влияет на вкус фасоли.

Стручковая фасоль может получиться упругой, ароматной и аппетитно-желтой, если приготовить ее правильно. Для этого достаточно добавить в кастрюлю 1 чайную ложку ингредиента, который есть почти на каждой кухне, пишет Kuchnia Mojegotowanie.

Отмечается, что этим "секретным" ингредиентом является сахар. Он влияет, прежде всего, на вкус фасоли.

Жёлтая фасоль, особенно молодая, обладает естественной нежной сладостью, которая после варки может стать менее выраженной. Небольшое количество сахара не столько подслащивает овощ, сколько усиливает его собственный вкус и смягчает водянистость. Этот приём особенно полезен, когда фасоль уже не совсем молодая или не обладает интенсивным ароматом.

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В издании отметили, что сахар также улучшает внешний вид готового блюда. Благодаря ему фасоль приобретает более насыщенный вкус и кажется более свежей.

Однако важно не переборщить с сахаром. Если добавить слишком много сахара, фасоль станет слишком сладкой.

В издании поделились, что в одну большую кастрюлю достаточно добавить всего одну чайную ложку сахара. Для меньшей порции достаточно и половины ложки.

Кроме того, в издании подчеркнули, что сахар, добавленный в воду, даёт другой эффект, чем тот, который добавляют уже после варки. В кастрюле он действует мягче и лучше сочетается со вкусом овоща.

Как приготовить стручковую фасоль, чтобы она была упругой и вкусной

В издании посоветовали выбирать упругие, гладкие и свежие стручки фасоли, которые при сгибании отчетливо ломаются. Увядшая стручковая фасоль не восстановит полный вкус даже при правильном приготовлении.

Также в издании рекомендуют обрезать кончики стручковой фасоли и удалить более жёсткие волокна перед тем как положить ее в кастрюлю. Для варки стоит использовать большую кастрюлю и достаточное количество воды. Воду нужно посолить и добавить сахар.

Фасоль нужно опустить в сильно кипящую воду. Тонкие стручки варятся недолго, более толстые требуют немного больше времени. Хорошо приготовленная фасоль должна быть мягкой, но при этом оставаться упругой. После приготовления фасоль нужно отцедить на сито.

Как сделать запеченный картофель хрустящим

Ранее в WalesOnline рассказали, как приготовить запеченный картофель так, чтобы он был хрустящим и очень вкусным. Для этого нужно обвалять картофель в манной крупе.

Манная крупа придает нежную зернистую текстуру, которая прекрасно поджаривается в духовке, создавая ту хрусткость, которую обычный запечённый картофель редко достигает.

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