Какие бывают вредители сада и огорода, а также перечень надежных методов борьбы с ними - в материале УНИАН.

Насекомые, которые питаются листьями или корнями растений, существенно вредят урожаю. Абсолютно все дачники сталкиваются с этой проблемой каждый сезон и ищут способ избавиться от вредных насекомых.

УНИАН расскажет, чем обработать огород от вредителей эффективно.

Какие вредители бывают - виды

Существует основной перечень насекомых, которых чаще всего можно встретить в саду и огороде. В зависимости от типа, они поражают те или иные культуры.

Белокрылка

Маленькие насекомые, похожие на бабочек, предпочитают овощные культуры. Обычно их можно встретить на огурцах, помидорах, тыкве и патиссонах. Личинки высасывают сок из листьев, загрязняют их экскрементами. Хороший вариант против белокрылки - настои трав или химические вещества.

Колорадский жук

Старый знакомый, который уничтожает урожай картофеля, помидоров, перца и баклажанов. Полностью поедает листья, поэтому бороться с такими вредителями нужно сразу - собирать руками или применять инсектициды.

Тля

Опасное насекомое и для сада, и для огорода. Повреждает листья, высасывая из них сок, и пуская внутрь структуры листа яд, из-за чего растения быстро погибают. Кроме того, тля разносит вирусы и инфекции, если ее вовремя не обнаружить - можно лишиться всего урожая.

Способов борьбы существует несколько:

высадить на участке мяту, мелиссу, горчицу, лаванду и подобные растения с сильными ароматами;

обрабатывать растения раствором воды с мылом и золой, отваром табака, чистотела, тысячелистника, пижмы, горького перца, полыни;

использовать химические препараты.

Учитывайте, что бороться нужно не только с тлей, но и с муравьями, которые являются переносчиками вредителей.

Блошки

Мелкие насекомые, которые могут атаковать белокочанную и краснокочанную капусту, редьку, редис и репу, поэтому часто встречаются на огородах и полях с этими культурами. Они прогрызают углубления в листьях и кочанах, сильно повреждая овощи.

Избавиться от блошек можно двумя способами:

опрыскивать урожай настойкой из чеснока, листьев помидоров и ложки мыла;

обрабатывать листья отваром из корней и листьев одуванчика.

Также вы можете посадить рядом с овощами чеснок и лук, которые своим ароматом отпугивают блошек.

Слизни

Неприятные вредители, которые заползают в плоды и корнеплоды, повреждают стволы и листья. Именно поэтому очень опасны для любых культур. Качественный дренаж - проверенное средство против слизней, как и прополка грунта с удалением возможных мест для укрытий - досок, камней и прочих предметов, где могут прятаться вредители.

Как избавиться от вредителей в огороде - методы

Опытные дачники советуют несколько вариантов борьбы с насекомыми. Их можно использовать все или выбрать один - на ваше усмотрение:

Кипяток - идеальное средство, которое помогает избавиться от мучнистой росы, пятнистостей, освободить от тли, клещей и многих других садовых вредителей. Все, что вам нужно - это полить растения водой, нагретой до 60-70°C.

- идеальное средство, которое помогает избавиться от мучнистой росы, пятнистостей, освободить от тли, клещей и многих других садовых вредителей. Все, что вам нужно - это полить растения водой, нагретой до 60-70°C. Марганец - приготовьте слабый раствор розового цвета и обрабатывайте им семена, клубни, луковицы, чтобы предотвратить появление вредителей.

- приготовьте слабый раствор розового цвета и обрабатывайте им семена, клубни, луковицы, чтобы предотвратить появление вредителей. Зола - природный компонент, который сочетает в себе эффект пестицидов и удобрений. Эффективен против крестоцветных блошек и от тли. Все, что вам нужно - разбросать золу рано утром под корни растений, а вредители уйдут сами.

Еще один вариант - гашеная известь. Обычно ее выбирют для нейтрализации кислых почв и как источник кальция для растений, но известь также хорошо помогает от слизней.

Для того, чтобы использовать этот метод, особенные навыки в садоводстве не нужны - просто рассыпьте полоску извести вокруг участка с культурой, которую нужно защитить от насекомых - вредители не притронутся к вашему урожаю.

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