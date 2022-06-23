Насекомые, которые питаются листьями или корнями растений, существенно вредят урожаю. Абсолютно все дачники сталкиваются с этой проблемой каждый сезон и ищут способ избавиться от вредных насекомых.
УНИАН расскажет, чем обработать огород от вредителей эффективно.
Какие вредители бывают - виды
Существует основной перечень насекомых, которых чаще всего можно встретить в саду и огороде. В зависимости от типа, они поражают те или иные культуры.
Белокрылка
Маленькие насекомые, похожие на бабочек, предпочитают овощные культуры. Обычно их можно встретить на огурцах, помидорах, тыкве и патиссонах. Личинки высасывают сок из листьев, загрязняют их экскрементами. Хороший вариант против белокрылки - настои трав или химические вещества.
Колорадский жук
Старый знакомый, который уничтожает урожай картофеля, помидоров, перца и баклажанов. Полностью поедает листья, поэтому бороться с такими вредителями нужно сразу - собирать руками или применять инсектициды.
Тля
Опасное насекомое и для сада, и для огорода. Повреждает листья, высасывая из них сок, и пуская внутрь структуры листа яд, из-за чего растения быстро погибают. Кроме того, тля разносит вирусы и инфекции, если ее вовремя не обнаружить - можно лишиться всего урожая.
Способов борьбы существует несколько:
- высадить на участке мяту, мелиссу, горчицу, лаванду и подобные растения с сильными ароматами;
- обрабатывать растения раствором воды с мылом и золой, отваром табака, чистотела, тысячелистника, пижмы, горького перца, полыни;
- использовать химические препараты.
Учитывайте, что бороться нужно не только с тлей, но и с муравьями, которые являются переносчиками вредителей.
Блошки
Мелкие насекомые, которые могут атаковать белокочанную и краснокочанную капусту, редьку, редис и репу, поэтому часто встречаются на огородах и полях с этими культурами. Они прогрызают углубления в листьях и кочанах, сильно повреждая овощи.
Избавиться от блошек можно двумя способами:
- опрыскивать урожай настойкой из чеснока, листьев помидоров и ложки мыла;
- обрабатывать листья отваром из корней и листьев одуванчика.
Также вы можете посадить рядом с овощами чеснок и лук, которые своим ароматом отпугивают блошек.
Слизни
Неприятные вредители, которые заползают в плоды и корнеплоды, повреждают стволы и листья. Именно поэтому очень опасны для любых культур. Качественный дренаж - проверенное средство против слизней, как и прополка грунта с удалением возможных мест для укрытий - досок, камней и прочих предметов, где могут прятаться вредители.
Как избавиться от вредителей в огороде - методы
Опытные дачники советуют несколько вариантов борьбы с насекомыми. Их можно использовать все или выбрать один - на ваше усмотрение:
- Кипяток - идеальное средство, которое помогает избавиться от мучнистой росы, пятнистостей, освободить от тли, клещей и многих других садовых вредителей. Все, что вам нужно - это полить растения водой, нагретой до 60-70°C.
- Марганец - приготовьте слабый раствор розового цвета и обрабатывайте им семена, клубни, луковицы, чтобы предотвратить появление вредителей.
- Зола - природный компонент, который сочетает в себе эффект пестицидов и удобрений. Эффективен против крестоцветных блошек и от тли. Все, что вам нужно - разбросать золу рано утром под корни растений, а вредители уйдут сами.
Еще один вариант - гашеная известь. Обычно ее выбирют для нейтрализации кислых почв и как источник кальция для растений, но известь также хорошо помогает от слизней.
Для того, чтобы использовать этот метод, особенные навыки в садоводстве не нужны - просто рассыпьте полоску извести вокруг участка с культурой, которую нужно защитить от насекомых - вредители не притронутся к вашему урожаю.