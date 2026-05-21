Эти два имени для новорождённых бьют рекорды популярности

Родители массово дают своим детям необычные имена, которые стали настоящим новым трендом.

В мире определили имена для мальчиков и девочек, которые стремительно набирают популярность среди родителей. Об этом сообщает TODAY.

Уже пятый год подряд самые популярные имена для детей почти не меняются. По данным Администрации социального обеспечения, Лиам остается лучшим именем для мальчиков, а Оливия – для девочек.

Однако сейчас возникла другая история, где два имени обрели определенную уверенность и появляются снова и снова.

Как говорит эксперт по именованию Лаура Ваттенберг, для девочек это имя – Коллинз. По ее словам, это выбор, который одновременно воспринимается как современный и пропитанный традициями.

По мнению эксперта, рост популярности этого имени частично связан с культурным контекстом фильма 2009 года "Слепая сторона", который помог представить имя широкой аудитории.

Для мальчиков новым трендом стало имя Хэмптон. Оно менее распространено, но все равно имеет характер. Имя Хэмптон обладает тем, что Лаура Ваттенберг описывает как "расслабленное, джентльменское качество". Как и Коллинз, оно черпает вдохновение из давней традиции превращать фамилии и названия мест в имена.

Другие тренды

