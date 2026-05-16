103-летний врач назвал 3 главные правила долгой и счастливой жизни

Хорошие гены и удача играют важную роль, но есть ещё кое-что, что имеет большое значение, считал Такер.

Американский невролог Говард Такер, который был признан самым пожилым врачом в мире, незадолго до смерти в возрасте 103 лет поделился своими главными принципами долгой и счастливой жизни. Его рассказ о жизни, а также советы для пациентов опубликовало издание CNBC Make It с разрешения семьи.

Такер отметил, что более 75 лет он работал неврологом и продолжал практиковать, пока больницу в 2022 году не закрыли.

"Теперь, в 103 года, после того как Книга рекордов Гиннеса признала меня самым пожилым врачом в истории, люди часто спрашивают, как мне удается оставаться счастливым, ясномыслящим и довольным жизнью", – писал он.

По его словам, нет одного ответа на этот вопрос. Мол, хорошие гены и удача, безусловно, играют свою роль, но с годами он пришел к выводу, что есть несколько других принципов, которые действительно имеют большое значение.

Он назвал три "нерушимых правила долгой и насыщенной жизни", подчеркнув, что "они просты, и почти каждый может их соблюдать".

1. Держите ум в тонусе

Такер заметил, что мозг похож на любой другой мускул в теле: если им не пользоваться, он слабеет.

"Моя работа заставляла меня думать, учиться и решать интересные проблемы. Когда один этап моей медицинской карьеры завершился, я нашел другой способ продолжать двигаться вперед – занимался медико-правовыми консультациями и учился пользоваться социальными сетями. Я не ищу повода остановиться", – вспомнил он.

Врач рассказал, что в начале своих 60 лет он поступил в юридическую школу на вечернюю форму обучения, параллельно работая врачом на полную ставку. В 67 лет сдал адвокатский экзамен. То есть он считал важным постоянно учиться и работать.

"Работа не обязательно означает официальную должность или карьеру. Это может быть волонтерство, чтение, освоение нового навыка, музыка, участие в клубе или любая другая деятельность, которая поддерживает активность вашего мозга", – пояснил долгожитель.

Он поделился, что заметил, как "многие люди начинали угасать после того, как переставали взаимодействовать с миром":

"На мой взгляд, поддерживать умственную активность – одно из лучших дел, которые вы можете сделать для себя".

2. Не носите в себе ненависть

По словам врача, когда люди спрашивали его о долголетии, большинство хотело услышать о каком-то секрете питания или физических упражнений. Это тоже важно, но не менее важно отношение к жизни, подчеркнул он.

"Я прожил очень долгую жизнь. Как и все остальные, сталкивался с разочарованиями, потерями и несправедливостью. Но я никогда не думал, что есть смысл таить в себе ненависть", – писал Такер.

Он считал, что гнев и обида отнимают энергию, истощают физически, больше вредят человеку, который их носит в себе, чем кому-либо еще. По его словам, гнев может повышать давление, увеличивать уровень гормонов стресса и со временем повышать риск сердечных заболеваний:

"Я всегда считал, что гораздо здоровее – двигаться вперед, оставаться заинтересованным в других людях и направлять свою энергию на то, что придает жизни смысл".

3. Наслаждайтесь всем в меру

По мнению врача, чтобы жить долго, не обязательно отказываться от всех удовольствий.

"Я люблю мартини. Люблю хороший стейк. Моя жена Сью, с которой мы прожили 68 лет, прекрасно готовит, и мы всегда хорошо питались. Но мы также верим в баланс: много салатов, овощей и умеренность во всем", – подчеркнул он.

Врач считает, что "именно умеренность делает удовольствие возможным в долгосрочной перспективе":

"То же самое касается и многих других аспектов жизни. Избыток чего угодно может истощить вас. Но и недостаток – тоже".

Что известно о Говарде Такере

Такер был неврологом из Кливленда, штат Огайо. Когда ему было 103 года, Книга рекордов Гиннеса признала его "самым пожилым врачом в истории". Во время пандемии он обучал врачей-интернов и лечил пациентов в медицинском центре, а также преподавал студентам-юристам в университете.

Он также стал героем документального фильма What’s Next?, продюсером которого выступил его внук Остин Такер, а режиссером и продюсером – Тейлор Тальяниетти.

Такер скончался 22 декабря 2025 года.

