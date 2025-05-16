Диетологи рекомендуют греческий йогурт как богатый белком продукт с низким содержанием сахара.

На рынке представлены разные виды йогурта, однако эксперты часто рекомендуют именно греческий йогурт как богатый белком продукт с низким содержанием сахара. Благодаря густой кремовой консистенции и слегка терпкому вкусу, греческий йогурт является универсальным выбором для вашего рациона. Издание Verywellhealth назвало 6 его преимуществ для здоровья.

1. Улучшает здоровье костей

Кальций и белок в греческом йогурте помогают в формировании и поддержании костей, снижая риск остеопороза. Исследование показало, что у участников, которые употребляли обезжиренный греческий йогурт в течение 12 недель, значительно увеличилась костная масса. Исследователи объясняют это белком и кальцием, входящими в состав греческого йогурта.

В другом исследовании ученые пришли к выводу, что женщины в постменопаузе, которые регулярно употребляют йогурт, имеют меньшую вероятность перелома бедра, чем те, кто употребляет мало этого продукта или вообще его не употребляет.

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2. Регулирует работу кишечника

В греческом йогурте содержатся полезные бактерии, которые помогают поддерживать баланс кишечного микробиома - совокупности бактерий, грибков и вирусов, живущих в пищеварительном тракте человека. Благодаря употреблению йогурта, увеличивается количество полезных бактерий в кишечнике.

В свою очередь сбалансированный кишечный микробиом усиливает иммунную систему, способствует пищеварению и усвоению питательных веществ.

3. Положительно влияет на работу сердца

Научные исследования связывают употребление йогурта со снижением риска высокого кровяного давления, которое вызывает сердечно-сосудистые заболевания. Отмечается, что употребление не менее двух порций йогурта в неделю связано с меньшим риском инсульта, чем употребление йогурта только раз в месяц.

Другие исследования свидетельствует, что ежедневное употребление йогурта с пробиотиками помогает снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, или "плохого холестерина") у людей с диабетом второго типа.

4. Способствует росту мышц

Диету с высоким содержанием белка обычно рекомендуют тем, кто стремится к увеличению мышечной массы и занимается силовыми тренировками. Исследование показало, что употребление греческого йогурта было лучше варианта питания на основе углеводов.

5. Способствует более длительному ощущению сытости

Благодаря высокому содержанию белка в греческом йогурте вы дольше будете чувствовать сытость, что поможет поддерживать здоровый вес. Исследования показали, что употребление порции греческого йогурта помогает обуздать аппетит лучше, чем обезжиренные и цельномолочные разновидности йогурта.

6. Помогает поддерживать в норме уровень сахара в крови

Несладкий греческий йогурт также может быть полезным для людей, которые стремятся держать в норме уровень сахара в крови. Исследование с участием людей, больных диабетом второго типа, показало, что употребление 200 г йогурта с пробиотиками Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium lactis в течение 12 недель приводит к заметному снижению уровня гемоглобина A1c (HbA1c) - маркера того, как ваш организм регулирует глюкозу (уровень сахара в крови).

Какой жирности греческий йогурт выбрать

Если вы хотите контролировать вес, выбирайте обезжиренный греческий йогурт, в котором насыщенные жиры составляют менее 10% от вашей суточной нормы калорий.

Цельножирный греческий йогурт будет полезен для тех, кто ищет полноценный продукт с точки зрения питательности. Этот вариант, изготовленный из цельного молока, содержит порцию жира и белка, чтобы помочь вам почувствовать сытость и удовольствие.

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