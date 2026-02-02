Почему йогурт полезен для здоровья: эксперты назвали четыре главных свойства

Этот продукт популярен среди людей.

Йогурт - это известный молочный продукт, который является источником кальция и белка, а также может способствовать развитию здоровых пробиотических бактерий в кишечнике. Поэтому издание verywell health назвало четыре основных преимущества употребления такого продукта для организма человека.

Улучшает пищеварение

Йогурт известен своими полезными свойствами для пищеварения благодаря бактериальным культурам, которые он содержит. Многие виды йогурта содержат пробиотики - полезные бактерии, которые улучшают здоровье кишечника.

"Люди, страдающие синдромом раздраженного кишечника, могут почувствовать улучшение симптомов, если регулярно употреблять йогурт. Пробиотики в йогурте также могут облегчить симптомы хронической диареи или запора", - добавляют в материале.

Видео дня

Поддерживает здоровье костей

Йогурт богат кальцием, который необходим для здоровья костей и зубов, а употребление продуктов с высоким содержанием кальция важно для снижения риска остеопороза.

"Йогурт естественно не содержит витамина D, но может быть обогащен им. Витамин D помогает организму усваивать кальций. Он также улучшает иммунитет и снижает риск сердечных заболеваний", - подчеркнули в издании.

Помогает снизить артериальное давление

Большинство видов йогурта содержат витамины группы B, такие как В12 и В2, которые защищают от сердечных заболеваний и снижают риск врожденных пороков нервной трубки.

Также йогурт содержит фосфор, магний и калий, которые помогают регулировать артериальное давление и обмен веществ.

Уменьшает воспаление

Йогурт содержит пробиотики, которые могут укрепить иммунную систему, уменьшая воспаление. Известно, что хроническое воспаление связано с рядом заболеваний и инфекций.

Какой вид йогурта наиболее полезен для здоровья?

с низким содержанием жира или без жира;

кефир;

греческий йогурт;

скир;

замороженный йогурт;

йогурт из растительного молока.

Другие советы по здоровью

Ранее диетологи ответили, поможет ли ежедневное употребление бананов снизить артериальное давление. Отмечается, что бананы - один из самых богатых калием фруктов, однако многие из нас избегают его.

Также диетолог ответила, что лучше снижает холестерин и давление - яйца или лосось. Как оказалось, холестерин в пище не сильно влияет на уровень холестерина в крови.

Вас также могут заинтересовать новости: