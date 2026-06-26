Итальянская изысканность и красота: пять причин посмотреть фильмы Соррентино в кинотеатрах

В июле украинским киноманам покажут три фильма культового итальянского режиссера – "Великая красота", "Юность" и "Благодать".

Летом кинопрокат часто заполнен громкими блокбастерами, а для авторского кино места почти не остается.

Однако с 9 июля 2026 года у киногурманов будет праздник, ведь в избранных кинотеатрах Украины стартует специальная ретроспективная программа "Лето Соррентино", благодаря которой они смогут насладиться великой красотой итальянского кино.

УНИАН совместно с кинокомпанией "Артхаус трафик" собрали пять причин, почему фильмы этого знакового итальянского режиссера стоит посмотреть именно на "больших экранах".

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Эстетический визуал

Фильмы Паоло Соррентино – это всегда уникальное удовольствие для глаз. Здесь можно увидеть роскошь барочных дворцов, живописные пейзажи итальянской природы, неповторимую эстетику античного и современного искусства, а также яркие образы, которые моментально запечатлеваются в памяти, как, например, кенгуру посреди изысканных садов Ватикана или задорный танец монахинь под электронную музыку у неонового креста.

Плавные движения камеры, тщательно спланированные мизансцены, стильные костюмы и целая куча эстетических мелочей, придающих элегантность каждому кадру – такое кино нужно смотреть только на самых больших экранах.

Саундтрек как один из героев

Отдельную роль режиссер всегда отводит музыке. Она подчеркивает символические контрасты, раскрывает внутренний мир героев и, конечно же, помогает создать ту незабываемую атмосферу, которая присуща всем фильмам маэстро.

Саундтреки в картинах Соррентино максимально контрастны. Загадочным образом ему удается сочетать электронную музыку с классической столь же гармонично, как и евро-поп с религиозно-хоровым пением. Дополнительную глубину саундтреку придает тот факт, что главные герои многих фильмов тесно связаны с миром музыки – Шон Пенн в фильме "Где бы ты ни был" играет бывшего рок-музыканта, а Майкл Кейн в "Юности" – классического композитора и дирижера, о живом выступлении которого мечтает сама английская королева.

Экранные путешествия

Сейчас, когда возможность путешествовать значительно ограничена, фильмы Паоло Соррентино могут прийти на помощь. Мечтаете насладиться величием античного Рима – посмотрите "Великую красоту", а если вам интересно узнать, что скрывается за стенами Ватикана – вам подойдет "Молодой Папа".

Также режиссер посвятил сразу два фильма – "Рука Бога" и "Партенопа" – своему родному Неаполю и живописным островам, расположенным рядом с ним.

Однако он вовсе не ограничивается одной Италией, ведь события "Юности" разворачиваются в необыкновенно живописном альпийском санатории.

Насыщенная атмосфера

Фильмы Соррентино, несмотря на некоторые элементы клипового монтажа, обычно отличаются довольно медленным темпом. Режиссер постепенно погружает зрителя в свою историю, и поэтому очень важно сосредоточиться на этом, чтобы никакие бытовые дела не нарушали атмосферу фильма и не мешали наслаждаться ею.

Великолепная актерская игра

Режиссер, который регулярно выступает и в роли автора сценариев своих фильмов, мастерски умеет создавать ярких и глубоких героев, что, в свою очередь, позволяет актерам в полной мере проявить свой талант.

Постоянным спутником и экранным альтер-эго Соррентино уже давно стал итальянский актер Тони Сервилло ("Великая красота", "Благодать"). Также в различных проектах появлялись такие звезды, как Джуд Лоу, Джон Малкович, Майкл Кейн, Харви Кейтель, Гэри Олдман и Шон Пенн.

К тому же Соррентино часто открывает новые лица – именно благодаря ему в кино дебютировали Филиппо Скотти и Селеста Далла Порта, с первой попытки покорившие сердца зрителей.

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