Их избегают и выбрасывают, но лучшего природного источника коллагена для суставов не найти

Речь идет о блюдах из некоторых субпродуктов, которые раньше были популярны, а сегодня оказались почти забытыми.

Блюда из субпродуктов и других необычных ингредиентов веками были неотъемлемой частью кухни, однако сегодня многие из них отошли на второй план, а некоторые вообще забыты. В то же время существует немало традиционных блюд, которые являются не только кулинарной изюминкой, но и ценным источником питательных веществ, пишет Agroinform.

Одним из таких призабытых, но ценных продуктов является мозг, который благодаря насыщенному вкусу раньше считался настоящим деликатесом крестьянской кухни. Чаще всего его жарили, подавали с гренками, добавляли в супы или запекали.

С точки зрения питания мозг также заслуживает внимания. Отмечается, что он содержит значительное количество коллагена, который может способствовать здоровью суставов и помогать сохранять эластичность кожи. Кроме того, жирные кислоты и витамины, содержащиеся в нем, могут поддерживать нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

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"В последние годы современная гастрономия вновь открыла для себя этот ингредиент, и все больше ресторанов предлагают его в новом, современном исполнении", – говорится в материале.

Также издание назвало другие традиционные блюда, которые вызывают несколько противоречивое впечатление. Одним из таких являются рубцы (говяжий желудок), которые многие считают одним из самых спорных блюд гастрономии. Благодаря длительной готовке и характерному набору специй он обладает особым вкусом и в то же время является важным источником белка и минеральных веществ.

Подобную роль в традиционной кухне играли также блюда из легких и почек. Для предыдущих поколений было вполне естественным использовать все съедобные части животного, поэтому из этих продуктов готовили питательные и вкусные блюда.

Тушеная свиная кожа также может показаться необычным блюдом уже по самому названию. Однако во время длительного приготовления продукт приобретает мягкую, желеобразную текстуру, к тому же он содержит значительное количество коллагена, говорится в статье.

"Коллаген может способствовать поддержанию здоровья суставов, соединительных тканей и кожи, поэтому это блюдо заслуживает внимания не только с гастрономической, но и с пищевой точки зрения", – отметило издание.

Ранее УНИАН писал, что набирает популярность "омолаживающий" кофе. Речь идет о классическом черном кофе, в который добавляют коллаген. Добавка легко растворяется в горячем напитке, существенно не изменяя его вкус или аромат. Популярность этой тенденции обусловлена, главным образом, интересом к здоровому старению. Многие люди ищут простые способы поддерживать свою кожу изнутри, и добавление порции коллагена в их ежедневный кофе является удобным решением.

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