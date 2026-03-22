'Невидимый убийца': почему Иран боится истребителя F-35 больше, чем любого авианосца

Американский истребитель-невидимка F-35 представляет для Ирана большую стратегическую угрозу, чем традиционные авианосцы. Его конструкция, скорость и полезная нагрузка позволяют ему обходить передовые системы обороны и поражать критически важные цели без предупреждения. Портал WioNews рассказывает, какие особенности позволяют этому истребителю быть настолько угрожающим.

Обходит радиолокационные сети С-300

Иран в значительной степени полагается на российские зенитно-ракетные комплексы С-300 для своей противовоздушной обороны. F-35 использует передовые радиолокационно-поглощающие материалы и уникальную геометрию для уменьшения радиолокационной заметности. Эта технология невидимости позволяет истребителю незаметно проникать в воздушное пространство.

Авианосцы сталкиваются с ракетными угрозами

Крупные военно-морские корабли хорошо видны и легко отслеживаются в течение нескольких дней. Иран разработал мощный арсенал противокорабельных баллистических ракет и роев беспилотников специально для поражения авианосцев в Персидском заливе. Истребитель-невидимка предлагает альтернативу с низким риском, которая не подвергает опасности тысячи моряков.

Удары на скорости 1,6 Маха

Оснащенный усовершенствованным турбовентиляторным двигателем, F-35 развивает максимальную скорость 1930 километров в час. Эта невероятная скорость позволяет самолету наносить быстрые высокоточные удары по критически важной инфраструктуре. Он может выполнить свою миссию и покинуть враждебные зоны до того, как вражеские силы смогут поднять в воздух ответные силы.

2580 кг малозаметной полезной нагрузки

Для того, чтобы избегать обнаружения радарами, истребитель полностью скрывает свои боеприпасы во внутренних отсеках. Он может нести до 2580 килограммов высокоточных бомб и ракет класса "воздух-воздух", оставаясь при этом незамеченным. Эта концентрированная, высокоточная огневая мощь полностью способна уничтожать укрепленные подземные сооружения и скрытые ракетные шахты.

Боевой радиус 1093 км

Действуя с безопасных союзнических баз на Ближнем Востоке, самолет может похвастаться боевым радиусом почти в 1093 километра на внутреннем топливе. Эта большая дальность позволяет военным наносить удары в глубине вражеской территории без дозаправки в воздухе.

Командный узел в реальном времени

Этот самолет представляет собой нечто большее, чем просто традиционный истребитель; это высокотехнологичный летающий командный центр. Он использует объединение данных с датчиков для сбора электронных данных о поле боя и составления карт позиций противника. Самолет мгновенно передает эту информацию союзным самолетам и наземным силам для координации более масштабных ударов.

Точные атаки без предупреждения

Сочетание уклонения от радаров, скорости и мощной огневой мощи превращает F-35 в настоящую невидимую угрозу. В отличие от авианосной ударной группы, чьи передвижения постоянно отслеживаются, самолет-невидимка прибывает без предупреждения. Он наносит сокрушительные удары по ключевым военным объектам с абсолютной неожиданностью.

Несколько дней назад сообщалось, что Иран впервые смог подбить американский истребитель пятого поколения F-35.

