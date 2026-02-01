США вывели этот истребитель с эксплуатации 20 лет назад, но он до сих пор незаменим

Экс-сотрудник Пентагона считает, что вывод этого истребителя из эксплуатации лишил авианосцы ВМС США отличной платформы для обеспечения превосходства в воздухе.

Выведенный из эксплуатации истребитель F-14 Tomcat остается культовым благодаря своей скорости, репутации в воздушных боях и конструкции с изменяемым углом наклона крыльев. У этого самолета было одно ключевое преимущество, которое до сих пор делает его незаменимым.

Как пишет президент Центра военной модернизации Warrior Maven и экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн в своей колонке для 19FortyFive, F-14, в отличие от более ранних истребителей, был разработан для защиты флота. Боевые характеристики и более поздние модернизации истребителя только укрепили его наследие.

Главные особенности F-14

Осборн напомнил, что после вывода из эксплуатации F-14 в 2006 году авианосцы ВМС США перешли на модернизированные Super Hornet и F-35C. Тем не менее, высокая скорость и дальность полета F-14 по-прежнему остаются эталоном.

Видео дня

Эксперт отметил, что F-14 был способен развивать скорость 2,3 Маха (около 2817 км/ч), что ставит его в один ряд с F-22 Raptor. Tomcat был двухместным истребителем, благодаря чему отслеживать цель и поддерживать осведомленность о боевой обстановке могли два пилота.

Осборн добавил, что другим достоинством истребителя называют крылья с изменяемым углом стреловидности. Благодаря этому самолет мог оптимально работать при разных скоростях для выполнения различных задач.

Одним из главных преимуществ F-14 Осборн назвал его оснащение. Истребитель имел мощный радар AWG-9 в связке с дальнобойными ракетами AIM‑54 Phoenix, что позволяло одновременно сопровождать и поражать несколько целей на очень больших дистанциях.

Эксперт рассказал, что во время полета один из пилотов сосредотачивается на векторизации и захвате целей, а второй пилот мог одновременно отслеживать дополнительные цели, обследовать окружающую местность и давать важные конструктивные рекомендации и инструкции.

Почему F-14 остается незаменимым

Осборн поделился, что F-14 получил значительное усовершенствование двигателя за годы его эксплуатации. Его первоначальный двигатель TF30 был снят с производства из-за проблем с производительностью и заменен двигателями General Electric F110-GE-400, которые обеспечили превосходную производительность.

Эксперт отметил, что замена двигателя улучшила тяговое усилие F-14 и соотношение тяги к весу, а также непосредственно способствовала успешному боевому применению платформы во Вьетнаме, Ливии, войне в Персидском заливе и операции "Свобода Ирака".

По словам Осборна, F-14 принес авианосцам беспрецедентную высокоскоростную платформу для воздушных атак, которая не вернулась с момента вывода F-14 из эксплуатации. Он считает, что уход этого самолета "на пенсию" лишил авианосцы ВМС США превосходной платформы для обеспечения превосходства в воздухе, так как F-22 мог взлетать только с суши.

Почему F-22 не садится на авианосцы

Ранее Wionews писало, что истребитель F-22 Raptor никогда не был в составе палубной авиации ВМС США. Причина заключается в конструктивных и эксплуатационных ограничениях самолета.

В издании объяснили, что F-22 Raptor создавался исключительно для ВВС США как наземный истребитель для завоевания преимущества в воздухе. Его планер и шасси не рассчитаны на экстремальные нагрузки авианосных операций.

Вас также могут заинтересовать новости: