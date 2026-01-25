'Последние лучшие F-14': почему эти американские истребители сегодня летают только в Иране

После десятилетий санкций Иран остается единственной страной в мире, эксплуатирующей F-14 Tomcat, поддерживая их в строю благодаря обратному проектированию и собственным ракетам.

Соединенные Штаты вывели из эксплуатации истребители F-14 Tomcat еще в 2006 году, однако эти легендарные самолеты до сих пор находятся на боевом дежурстве в Иране. Благодаря обратному проектированию, собственному производству запчастей и новым ракетам иранские ВВС сохраняют в строю единственный в мире флот F-14, пишет Wionews.

Миллиардная сделка времен шаха

В середине 1970-х годов, когда Иран был стратегическим союзником США, шах заказал 80 истребителей F-14 Tomcat для противодействия советским разведывательным полетам. Контракт стоимостью почти $2 млрд включал также сотни новейших на тот момент ракет AIM-54 Phoenix. До Исламской революции 1979 года Иран получил 79 самолетов, что сделало его флот одним из самых современных в регионе.

В 2006 году ВМС США окончательно сняли F-14 с вооружения, заменив их на F/A-18 Super Hornet. Чтобы исключить попадание запчастей в Иран через черный рынок, Пентагон приказал физически уничтожить списанные самолеты и тысячи компонентов, заставив Тегеран полностью полагаться на собственные ресурсы.

Видео дня

Единственная страна-оператор

Сегодня Иран является единственным государством в мире, которое продолжает эксплуатировать F-14 Tomcat. Точное количество боеспособных самолетов засекречено, однако аналитики оценивают, что от 20 до 40 машин все еще способны выполнять полеты. Истребители регулярно появляются на парадах и военных учениях.

После десятилетий санкций и отсутствия официальных поставок иранские инженеры прибегли к обратному проектированию. В стране наладили производство ключевых компонентов – от шин до сложной авионики, а также практикуют "канибализацию" списанных самолетов для поддержания лучших планеров в летном состоянии.

Новые ракеты для старых истребителей

Американские ракеты Phoenix, поставленные еще в 1970-х, со временем потеряли пригодность. В ответ Иран создал собственную дальнобойную ракету класса "воздух-воздух" Fakour-90, специально адаптированную под систему управления огнем F-14. Это вернуло Tomcat способность поражать цели на больших дистанциях.

Во время ирано-иракской войны F-14 сыграли ключевую роль, одержав многочисленные победы над иракскими МиГами и Mirage и защищая нефтяную инфраструктуру страны.

Сегодня, несмотря на свой возраст, F-14 остаются важным элементом противовоздушной обороны Ирана. Мощный радар AWG-9 позволяет им выполнять роль координационных платформ, хотя они и уступают современным истребителям пятого поколения.

