17 июня в истории Украины и мира: интересные факты

В этот день в прошлом произошло несколько знаменательных событий.

Среда, 17 июня, может показаться совершенно обычным днем, но если оглянуться на предыдущие десятилетия и столетия, в этот день на самом деле произошло много интересных, трагических и просто очень важных событий. Все они в той или иной степени повлияли на ход истории и привели наш мир к тому состоянию, в котором он находится сейчас.

Итак, вот несколько исторических фактов, связанных с сегодняшней датой.

Страницы украинского прошлого:

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1672 год. В Казачьей Диброве недалеко от Конотопа новоизбранный гетман Иван Самойлович подписал Конотопские статьи с московским правительством. Этот договор существенно урезал автономию Гетманщины: гетман терял право на самостоятельную внешнюю политику и контакты с правобережным гетманом Петром Дорошенко без царского разрешения.

1917 год. В Киеве, несмотря на запрет Временного правительства России, открылся II Всеукраинский военный съезд. Более 2300 делегатов от воинских частей империи требовали признания автономии Украины. Этот форум стал мощным толчком к принятию Первого Универсала Центральной Рады и ускорил национальное возрождение. Даже запрет не остановил украинцев – дух свободы оказался сильнее указов.

2022 год. Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Исторический шаг, открывший дверь для переговоров о полноправном членстве.

Вехи мировой истории:

1885 год. В Нью-Йорк прибыла Статуя Свободы. Её привезли на корабле в разобранном на 350 частей виде. Это был подарок от французского народа к столетию независимости США, который "чуть-чуть" опоздал к юбилею. Но это не помешало статуе стать одним из главных символов США и демократии в целом.

1953 год. Начало восстания в Восточной Германии против коммунистического режима. Люди массово вышли на улицы Берлина и других городов. Восстание было жестоко подавлено советскими танками. Наряду с Будапештским восстанием 1956 года и Пражской весной 1968 года события в Берлине стали одним из самых ярких примеров жестокого контроля Москвы над "странами народной демократии".

1972 год. Начало Уотергейтского скандала в США: в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе "Уотергейт" задержали пятерых злоумышленников с "жучками", которые, как считается, работали на президента-республиканца Ричарда Никсона. Скандал разрастался до такой степени, что привел к единственной в истории США досрочной отставке президента. С тех пор слово "Уотергейт" стало синонимом громкого политического скандала с разоблачением "грязной" тайны.

Родились в этот день:

1882 год. Игорь Стравинский, гениальный композитор с украинскими казацкими корнями в семье. Автор "Весны священной" и "Жар-птицы" – произведений, которые буквально взорвали академическую музыку XX века.

1930 год. Михаил Горинь, легендарный украинский диссидент, правозащитник и один из ключевых организаторов "Живой цепи" 1990 года.

1969 год. Виктор Петренко, украинский фигурист, олимпийский чемпион 1992 года – одно из первых громких спортивных достижений независимой Украины.

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